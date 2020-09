Пеэп Тальвинг: действующее лекарство от Covid-19 еще только ищут

- Как лечат Covid-19?

- Среди имеющихся лекарств ищут наиболее подходящее. Какие из них прошли через сито?

- Региональная больница использует это лекарство?

- Препарат у нас есть, поскольку его используют при лечении других болезней, но опыт в Эстонии с ковидными больными отсутствует. Описывающую влияние декзаметазона статью опубликовали в июле в журнале The New England Journal of Medicine. С лета у нас не было таких пациентов, на ком можно было бы опробовать лекарство.