Пеэп Тальвинг: действующее лекарство от Covid-19 еще только ищут

Вторая волна Covid-19 быстрее все поднимается в Таллинне, где больницы лишь во второй половине лета смогли набрать докризисный темп работы. Увеличение количества ковидпозитивных пациентов в столице снова заставляет думать об ограничении планового лечения. Старший врач Северо-Эстонской региональной больницы, профессор Пеэп Тальвинг рассказал о полученном во время весенней эпидемиологической вспышки опыте и планах на будущее.

- Как в региональной больнице прошло лето?

- Летом работники смогли отдохнуть, хотя больница занималась отложенной во время чрезвычайного положения работой. В июне-июле постепенно восстановили докризисные мощности. Сейчас работаем как в феврале, но на объемы прошлого года сможем выйти только тогда, когда коронавирус перестанет мешать повседневной работе.

Недавно в СМИ прозвучало, будто больные не хотят ложиться на операции летом. Это касалось только дневной хирургии, где занимаются только простейшими проблемами со здоровьем: грыжи, камни в желчном пузыре, кожные и подкожные изменения. Более сложных операций в летние месяцы мы сделали на 200 больше, чем в прошлом году. Люди долго ждали лечения, и никто просто так откладывать его не будет.

250 операций в сутки В Северо-Эстонской региональной больнице за год проводят 90 000 простых хирургических процедур, например, мелкая хирургия или установка катетера, а также 10 000 операций в операционных: в дневной хирургии, откуда человек в тот же день попадает домой, в среднем проводится 5500 операций;

операцией в стационаре, после которых пациент на сутки или дольше остается в больнице, проводят 11 500. По сравнению с прошлым годом, на конец августа было проведено на 1440 операций меньше.

- С началом осени все врачи-медсестры в строю, или кто-то уже отправлен в карантин?

- Пару дней назад у двух работников как раз закончился карантин, и сейчас в изоляции никто не находится. Каждое утро в 7.45 мы получаем свежую информацию о ситуации от руководителя инфекционного контроля Майта Альметса. Во время чрезвычайного положения из-за Covid-19 у нас постоянно около 120-130 не могли работать.

- Какие правила вы ввели во избежание заражения работников? Могли ли работники съездить на юг Эстонии, чтобы посмотреть ралли?

- Мы настоятельно рекомендовали работникам избегать поездок в другие страны, кроме того объясняем, в чем заключается рисковое поведение, но в демократической стране мы никому ничего запретить не можем.

- Что будет, если количество больных с Covid-19, нуждающихся в больничном лечении, опять начнет увеличиваться?

- Если вирус распространяется, а больничных пациентов начнет прибывать, это неизбежно принесет ограничения в плановой работе, но мы должны обеспечить помощью и других больных. Кроме того, ковидные палаты требуют намного больше ресурсов.