Кылварт: мы должны сделать все, чтобы избежать режима чрезвычайного положения

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что профилактические меры применяются для того, чтобы избежать худшего сценария.

«Как на крупнейшем самоуправлении и одном из крупнейших в публичном секторе работодателе, на нас лежит ответственность перед горожанами за их здоровье и благополучие. Поэтому мы внедряем профилактические меры, которые, в первую очередь, регулируют организацию работы в муниципалитете и не вводят ограничений для горожан, - сказал Кылварт. – Здесь и сейчас, оберегая себя и других, у каждого из нас есть возможность избежать наихудшего. Мы не должны ждать введения режима чрезвычайного положения, но нам необходимо предпринять все от нас зависящее для того, чтобы это не произошло».

Мэр призывает всех к ответственности и рекомендует использовать средства индивидуальной защиты – перчатки и маски.

«Также обращаюсь и к частному сектору с тем, чтобы персонал смело использовал средства личной защиты, - отметил Михаил Кылварт. – Если весной мы вместе смогли выйти из кризиса, то теперь можем вместе его предотвратить. Это зависит от каждого из нас».

Также мэр согласился с тем, что Таллинн ждет более конкретных инструкций от государства.

Таллиннская горуправа сегодня постановила, что начиная с 9 сентября, городская система управления приступит к постепенному внедрению профилактических мер. В числе прочего это значит использование средств индивидуальной защиты, применение принципа рассредоточения во внутренних помещениях, сохранение дистанции, эффективную уборку рабочих помещений, перенос рабочих встреч и обучения в интернет-среду и, по возможности, перевод работников на удаленную работу.

Городские департаменты и подчиненные учреждения разработали летом все необходимые антикризисные планы. Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в городских организациях на период риска заражения при организации работы используется принцип светофора. Его цель – смягчить влияния вируса и избежать полного закрытия учреждений.