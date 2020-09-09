Служба защиты детей Нидерландов отобрала ребенка у матери-эстонки. Стала известна одна из возможных причин такого шага

«Никаких услуг по замене нам не предложили, и я купила плавучий дом, чтобы там жить», - говорит женщина, по словам которой, после этого приехали сотрудники службы защиты детей и забрали ее дочь.

Элизабет Салмин выселили из ее социальной квартиры в Нидерландах в январе этого года. Затем эстонка купила плавучий дом и планировала жить там со своей дочерью. «Сначала я думала, что мы будем там счастливо жить, но, к сожалению, не вышло», - говорит Элизабет в видео, добавленном на ее канал в Youtube.

Элизабет предполагала, что местное самоуправление выдаст ей вид на жительство для лодки и что проблема с проживанием будет решена, но на деле приехала служба защиты детей и увезла пятилетнуюю дочь Элизабет. Салмин говорит, что, по его мнению, ребенка конфисковали без уважительной причины.

«Затем я получила странное электронное письмо, в котором говорилось, что мне запрещено разговаривать с моим ребенком на эстонском языке», - делится своим удивлением Элизабет, отмечая на видео, снятом 3 сентября, что три заседания спустя она все еще не вернула своего ребенка.

Элизабет начала выяснять, в чем может крыться настоящая проблема. «Выяснилось, что местная городская управа и служба защиты детей используют Миграционный департамент как источник в своей работе. По информации Миграционного департамента, я совсем не эстонка. Интересно, кто я тогда, голландка? Я не обладательница голландского паспорта. Выяснилось, что я русская!» - говорит Элизабет.

«По их данным, мой ребенок - голландец. Я начала задаваться вопросом, как они могли бы вернуть мне моего ребенка, если я русская. Голландского ребенка русскому не отдают », - говорит Элизабет, которая считает ситуацию утопической.

В первую неделю июля перед посольством Нидерландов в Эстонии собралось несколько человек, которые считали, что власти Нидерландов несправделиво обошлись с эстонкой. Протестующие требовали, чтобы мать и дочь смогли снова встретиться и общаться на родном языке.

Организатор акции протекст говорит, что они направили запросы в органы защиты детей Нидерландов, занимающиеся этим делом, от имени нескольких сотен эстонцев, но ответом был лишь лаконичный комментарий, что в данный момент невозможно прокомментировать инцидент.