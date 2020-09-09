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Ежегодной «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным в этом году в традиционном формате не состоится, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основной причиной этого, по его словам, стал коронавирус, из-за которого президент и так часто выступал перед россиянами.

"Президент проводит "прямую линию" уже последние несколько месяцев. Поэтому, конечно, проводить "прямую линию" в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», - сказал Песков (цитата по ТАСС).

«Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы "прямой линии", элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», - добавил он.

Формат «прямой линии с Путиным» существует с 2001 года. Последняя «линия», которая прошла в июне 2019 года, стала 17-й по счету и длилась более четырех часов.

В последнее время «прямая линия» проходила в июне, но в этом году планы Кремля провести ее в привычное время нарушила пандемия коронавируса. Сначала Песков говорил журналистам, что полноформатная «прямая линия» пройдет после голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, но позже заявил, что она откладывается на неопределенный срок.

Политконсультант Дмитрий Фетисов в разговоре с Би-би-си связал отмену «прямой линии» с рядом факторов. Это и усталость от формата у населения, и неготовность президента преждевременно обозначать окончательные контуры грядущего транзита власти. А при ответе на вопросы жителей неизбежно обозначение, кто из чиновников за какое направление будет отвечать в будущем, считает эксперт.

Но ключевым фактором отмены «линии» он считает погружение президента в «белорусскую повестку».

«Время для комфортного проведения "линии" прошло», - сказал Би-би-си сотрудник факультета социальных наук ВШЭ Евгений Иванов. Ее отмену он связал с плотным календарем событий: Единый день голосования 13 сентября, возможная вторая волна пандемии коронавируса, белорусские протесты и выборы в США в ноябре.

«Повестка непростая. Людей волнует то, о чем говорить сложно, - объясняет Иванов. - Ответы президента могут вызвать много негатива в медийном поле. Зачем создавать точку притяжения негатива? Он уже в этом году обжегся на интервью с Ванденко [в ТАСС], которые сняли с эфира».

Кроме того, добавил эксперт, в Кремле сейчас нет определенности по многим вопросам: «Выборы в Госдуму например. Или новые векторы во внешней политике. Трамп же на волоске. Навальный вот еще, и удар по "Северному потоку". То есть раздавать висты рано, позитив высасывать из пальца приходится».

Другой возможной причиной отмены линии Евгений Иванов считает усталость президента от формата.