Нарушившему банковскую тайну банку SEB снова назначен солидный штраф

Финансовая инспекция сообщила, что банк в ходе банкротного производства раскрыл выписку со счета физического лица третьим лицам без законного основания, совершив тем самым проступок.

Согласно положениям Закона о кредитных учреждениях, незаконное разглашение банковской тайны руководителем или служащим интересах кредитного учреждения или другим лицом, действующим в его интересах , совершеное юридическим лицом, влечет наложение штрафа в размере до 32 000 евро.

Третий штраф за год

Это третий штраф, наложенный на SEB за последний год: в декабре прошлого года банк был оштрафован на 2500 евро за то, что условия кредита, предоставленного клиенту, зависели от места нахождения пенсионного фонда заемщика.

Дело в том, что закон запрещает увязывать продажу паев пенсионного фонда с любыми другими финансовыми услугами, например, банкам не разрешается связывать проценты по кредиту с тем, присоединилось ли лицо к пенсионному фонду. Банк также не имеет права заставлять собственника паев пенсионного фонда передавать вложения пенсионного фонда тому же поставщику услуг ради более высоких процентов по кредиту.

По заявлению банка, это был единичный случай, когда информация о пенсионных продуктах оказалась слишком общей для клиента, который интересовался получением кредита.

Летом Финансовая инспекция оштрафовала SEB Bank на сумму в один миллион евро за четыре проступка, поскольку выявила системные недостатки в работе банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.