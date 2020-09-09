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В среду белорусские силовики продолжили разгром оппозиции - утром был задержан член президиума Координационного совета Максим Знак, в штабе и квартирах оппозиционеров проходят обыски. Единственный член президиума Координационного совета оппозиции, оставшийся в Беларуси и на свободе - писательница Светлана Алексиевич. В среду она обратилась к народу и русской интеллигенции.

В среду же стало известно, что пропавшая в понедельник Мария Колесникова находится в минском СИЗО-1. В оппозиции говорят, что ее похитили силовики и пытались насильно вывезти из страны.

Единственным членом президиума Координационного совета оппозиции на свободе и в Беларуси осталась писательница Светлана Алексиевич, которая является моральным авторитетом, но не координирует протесты и не занимается политической борьбой.

Все остальные были задержаны или покинули страну - как бывший министр Павел Латушко, рассказывавший о давлении в интервью Би-би-си.

Белорусская прокуратура возбудила против Координационного совета оппозиции дело о попытке захвата власти.

Что произошло в среду?

Максим Знак EPA Максим Знак был последним активным членом президиума на свободе и в Беларуси

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в среду пожаловалась на звонки в дверь и на мобильный телефон с неизвестных номеров, а затем выступила с обращением, в котором призналась в любви к белорусскому народу и потребовала поддержки от русской интеллигенции.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака", - заявила Алексиевич.

"Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна".

Алексиевич отвергла обвинения в захвате власти, выдвинутые против совета оппозиции. Она заявила, что на улицы вышел народ, который верит в свою победу.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ?"

"Мы все еще ваши братья", - пишет Алексиевич.

Что с Колесниковой?

Стало известно, что пропавшая в понедельник член президиума Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО-1 в Минске. Об этом сообщило издание TUT.by со ссылкой на ее отца, информацию подтвердили в штабе Виктора Бабарико.

По словам оппозиционеров, власти хотели заставить ее покинуть страну, но Колесникова порвала свой паспорт, чтобы это предотвратить.