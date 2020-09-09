Ср, 9.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
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  • Финляндия может разрешить въезд туристам из "красных" стран при наличии отрицательного теста на ковид

Финляндия может разрешить въезд туристам из "красных" стран при наличии отрицательного теста на ковид

Soome peaminister Sanna Marin eile riigi ajaloo suurima, 4,1 miljardi euro suuruse lisaeelarve avalikustamisel.

ФОТО: RAIGO PAJULA/AFP/Scanpix

Правительство Финляндии хочет путем законодательного изменения облегчить въезд в страну для зарубежных туристов, пишет YLE.

Премьер-министр Санна Маринна на встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать и из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом: при наличии свежего отрицательного коронатеста.

К "красным" странам относится и Россия. В настоящее время Финляндия закрыта для российских туристов.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва. 

Ранее министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля потребовал, чтобы правительство смягчило ограничения, введенные на поездки с тем, чтобы помочь оказавшейся в сложной ситуации туристической отрасли.

По мнению министра, установленная правительством граница в 8 заражений на 100 тысяч жителей является слишком жесткой. По сути, она - самая строгая во всей Европе, отметил он. 

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