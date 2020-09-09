Финляндия может разрешить въезд туристам из "красных" стран при наличии отрицательного теста на ковид

Премьер-министр Санна Маринна на встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать и из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом: при наличии свежего отрицательного коронатеста.

К "красным" странам относится и Россия. В настоящее время Финляндия закрыта для российских туристов.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва.

Ранее министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля потребовал, чтобы правительство смягчило ограничения, введенные на поездки с тем, чтобы помочь оказавшейся в сложной ситуации туристической отрасли.