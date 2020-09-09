Ср, 9.09.2020
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Алексей Бляхин
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Финляндия может разрешить въезд в страну для туристов из "красных" стран при наличии негативного коронатеста

Soome peaminister Sanna Marin eile riigi ajaloo suurima, 4,1 miljardi euro suuruse lisaeelarve avalikustamisel.

ФОТО: RAIGO PAJULA/AFP/Scanpix

Правительство Финляндии хочет путем законодательного изменения облегчить въезд в страну для зарубежных туристов, пишет YLE.

Премьер-министр Санна Маринна встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать также из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом при наличии свежего негативного коронатеста.

К "красным" странам относится также Россия. В настоящее время Финляндия закрыта для российских туристов.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва. 

Ранее министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля потребовал, чтобы правительство смягчило ограничения, введенные на поездки с тем, чтобы помочь оказавшейся в сложной ситуации туристической отрасли.

По мнению министра, установленная правительством граница в 8 заражений на 100 тысяч жителей является слишком жесткой. По сути, она - самая строгая во всей Европе, отметил он. 

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