Финляндия может разрешить въезд в страну для туристов из "красных" стран при наличии негативного коронатеста

Правительство Финляндии хочет путем законодательного изменения облегчить въезд в страну для зарубежных туристов, пишет YLE.
Премьер-министр Санна Маринна встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать также из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом при наличии свежего негативного коронатеста.
К "красным" странам относится также Россия. В настоящее время Финляндия закрыта для российских туристов.
Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва.
Ранее министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля потребовал, чтобы правительство смягчило ограничения, введенные на поездки с тем, чтобы помочь оказавшейся в сложной ситуации туристической отрасли.
По мнению министра, установленная правительством граница в 8 заражений на 100 тысяч жителей является слишком жесткой. По сути, она - самая строгая во всей Европе, отметил он.