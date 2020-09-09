В Балтийском море сокращается численность салаки и трески, популяция морских свиней под угрозой исчезновения

Во вторник под председательством Эстонии завершились двухдневные переговоры по рыболовству в Балтийском море (BALTFISH). По данным Министерства окружающей среды, основное внимание уделялось квотам на следующий год и защите морских свиней в Балтийском море.

«Эстония на переговорах в первую очередь заинтересована вопросами сохранения пелагических видов», - сообщила Мяртин в пресс-релизе, отметив, что в следующем году квота на промысел кильки может быть увеличена до 6 процентов, и хотя квота на салаку в открытом море будет сокращена, в Рижском заливе она увеличится на 15 процентов.

Доля промысла лосося в открытом Балтийском море также может немного увеличиться, а в Финском заливе - уменьшиться. Квота промысла в открытом море будет увеличена, поскольку в южной части Балтики удалось ограничить объемы незаконного лова лосося, а уменьшение квоты для Финского залива связано со сдержанным ростом популяции, что учитывается при формировании квот.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, с треской и салакой в западной части Балтики. Окружающая среда Балтийского моря из-за солености и загрязнения больше не подходит для популяций трески.

Популяция морских свиней в Балтийском море находится под угрозой исчезновения, их осталось менее 500. Вот почему ученые выступили с международными рекомендациями по защите этого вида.

В основных местах его обитаниях в числе прочего предложено определить закрытые для промысла районы, поскольку морская свинья умирает, если попадает в сети и не может из их выбраться. Кроме того, предлагается оборудовать все сети Балтийского моря электронными гранулами даже и там, где морские свиньи встречаются довольно редко, в том числе в водах Эстонии.

«По нашему мнению, непропорционально размещать гранулы в местах, где морские свиньи встречаются крайне редко», - сказала Мяртин, по словам которой Эстонии как председатель BALTFISH намерена предложить рекомендации с фокусом только на основных местах обитания морских свиней.

BALTFISH - региональная организация руководителей рыболовства, в которую входят представители стран Балтийского моря и заинтересованные группы, обсуждающие важные вопросы рыболовства на региональном уровне. Эстония председательствует в BALTFISH с 1 июля этого года по июль следующего года.