В Финляндии выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. В Ведомстве пояснили, что заражения произошли в течение недели, и цифра включает в себя 10 заражений, не занесенных в реестр вчера.
Общее число инфицированных с момента начала пандемии теперь составляет 8430 человек, пишет YLE.
Больше всего новых заражений - в регионе Южное Саво, +21. Цифра включает в себя, в числе прочего, заразившихся среди игроков местной молодежной хоккейной команды Jukurit.
О вспышке коронавируса в Миккели стало известно во вторник. Городские власти Миккели сообщают, что в минувшие выходные все, кто находился в центре города, могли подвергнуться риску заражения. Официально на карантин в связи с риском заражения отправлены около 300 человек.
Характерным признаком распространения коронавируса в последнее время является то, что много заразившихся среди учащейся молодежи.