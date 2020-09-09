В Финляндии выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом

Общее число инфицированных с момента начала пандемии теперь составляет 8430 человек, пишет YLE.

Больше всего новых заражений - в регионе Южное Саво, +21. Цифра включает в себя, в числе прочего, заразившихся среди игроков местной молодежной хоккейной команды Jukurit.

О вспышке коронавируса в Миккели стало известно во вторник. Городские власти Миккели сообщают, что в минувшие выходные все, кто находился в центре города, могли подвергнуться риску заражения. Официально на карантин в связи с риском заражения отправлены около 300 человек.