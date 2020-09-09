Картина дня: Таллинн вводит "желтый сценарий" и принимает меры, испытания вакцины приостановлены

Ситуация усугубляется, Таллинн вводит "желтый сценарий"

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Эха Вырк, а также руководитель отдела стратегического планирования Тоомас Хайдак. Читать далее...

Таллинн принимает дополнительные меры по защите от коронавируса

На сегодняшнем заседании таллиннская горуправа постановила принять ряд дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, регулируя работу городских и подведомственных учреждений. Читать далее...

Департамент здоровья: самое проблемное место в связи с распространением COVID-19 – Таллинн

Исполняющая обязанности генерального директора Мари-Анне Хярма и руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик дали пресс-конференцию, на которой рассказали о нынешней ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...

Пеэп Тальвинг: действующее лекарство от Covid-19 еще только ищут

И хотя операции в Северо-Эстонской региональной больнице идут одна за одной, сделать всю отложенную во время кризиса работу до конца года не успеют, рассказал Postimees старший врач Пеэп Тальвинг. Читать далее...

В Эстонии количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 22 человека

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 838 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Утверждены даты каникул на три учебных года

Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила даты каникул на три учебных года. Это позволяет школам заранее планировать учебную деятельность, родителям - отпуска, и организаторам общегосударственных мероприятий - учитывать эти даты в своей работе. Читать далее...

Учитель: желания возвращаться к дистанционному обучению нет

Школы Эстонии начали учебный год традиционно, но с полной боевой готовностью перейти в онлайн. Прошлой весной, во время первой волны коронавируса, не всем детям, учителям и родителям понравилось дистанционное обучение, поскольку оно сопровождалось большим количеством трудностей, с которыми ранее никто не сталкивался. Учитель физики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея Галина Онофричук поделилась своим мнением о дистанционном обучении с выпускником летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Эриком Трофимовым. Читать далее...

Суд объявил автобусную фирму Taisto банкротом

Тартуский уездный суд во вторник объявил компанию AS Taisto Transport (начиная с июня имя в регистре VBV Trans AS) банкротом. Читать далее...

Испытания одной из вакцин от COVID-19 приостановлены из-за "потенциально необъяснимой болезни"

Клинические испытания вакцины против COVID-19 AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Читать далее...

Служба защиты детей Нидерландов отобрала ребенка у матери-эстонки. Стала известна одна из возможных причин такого шага

После того, как Элизабет Салмин, эстонскую мать-одиночку, живущую в Нидерландах, вместе с ее маленькой дочерью выгнали из социальной квартиры, дела пошли под откос. Читать далее...