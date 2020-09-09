В Ида-Таллиннской центральной больнице запрещают посещать пациентов и вводят масочный режим

Посещение возможно только при наличии спецразрешения в случае очень тяжелых больных. Информацию о посещении даст лечащий врач.

Во всех подразделениях и корпусах больницы пациентов будут направлять на дезинфекцию рук и станут выдавать защитные маски. Ношение маски обязательно для всех прибывающих на стационарное лечение, амбулаторный прием и процедуры/обследования пациентов.

Также реорганизован процесс приема передач для больных. Принесенные передачи нужно оставлять персоналу гардероба соответствующего отделения в конкретные часы по рабочим дням.

Пациенту, который находится в больнице больше двух дней, можно принести личные вещи (например, очки, зарядное устройство, книгу, карандаш, предметы гигиены, нижнее белье, носки и так далее), также напитки (например, сок до одного литра), закуски, упакованные маленькими дозами, но не портящиеся продукты. Цветы просят не приносить.