В Ида-Таллиннской центральной больнице запрещают посещать пациентов и вводят масочный режим

В связи с распространением коронавируса с 10 сентября в Ида-Таллиннской центральной больнице вводится запрет на посещение находящихся на стационарном лечении пациентов, также восстанавливается обязанность носить маски для пациентов, приходящих в больницу.
Посещение возможно только при наличии спецразрешения в случае очень тяжелых больных. Информацию о посещении даст лечащий врач.
Во всех подразделениях и корпусах больницы пациентов будут направлять на дезинфекцию рук и станут выдавать защитные маски. Ношение маски обязательно для всех прибывающих на стационарное лечение, амбулаторный прием и процедуры/обследования пациентов.
Также реорганизован процесс приема передач для больных. Принесенные передачи нужно оставлять персоналу гардероба соответствующего отделения в конкретные часы по рабочим дням.
Пациенту, который находится в больнице больше двух дней, можно принести личные вещи (например, очки, зарядное устройство, книгу, карандаш, предметы гигиены, нижнее белье, носки и так далее), также напитки (например, сок до одного литра), закуски, упакованные маленькими дозами, но не портящиеся продукты. Цветы просят не приносить.
Больница обращает внимание на то, что передачи должны быть корректно упакованы и иметь четкое указание имени, фамилии и отделения пациента – только так передача попадет к тому, кому ее принесли.