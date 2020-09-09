Железнодорожная авария в Чехии: пострадали 20 человек

Четыре человека, получившие тяжелые травмы, с помощью вертолета были доставлены в больницы в Праге и Пльзени. Остальные пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, сообщили в спасательной службе.

Столкновения произошло в округе Домажлице, недалек от от немецкой границы.

Оператор железнодорожной сети SZCZ сообщил, что, судя по предварительной информации, водитель обслуживающего транспортного средства не заметил сигнал остановиться.

В Чехии одна из наиболее плотных железнодорожных сетей в Европе, но во многих местах технологии устарели.