Ср, 9.09.2020
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Алексей Бляхин

Железнодорожная авария в Чехии: пострадали 20 человек

Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В результате столкновения поезда с обслуживающим железную дорогу транспортным средством в Чехии пострадали 20 человек, пишет dpa.

Четыре человека, получившие тяжелые травмы, с помощью вертолета были доставлены в больницы в Праге и Пльзени. Остальные пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, сообщили в спасательной службе.

Столкновения произошло в округе Домажлице, недалек от от немецкой границы.

Оператор железнодорожной сети SZCZ сообщил, что, судя по предварительной информации, водитель обслуживающего транспортного средства не заметил сигнал остановиться.

В Чехии одна из наиболее плотных железнодорожных сетей в Европе, но во многих местах технологии устарели.

После нескольких происшествий министр транспорта Карел Хавличек недавно пообещал большие инвестиции в безопасность железной дороги.

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