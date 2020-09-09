Видео ⟩ Департамент здоровья: в Таллинне сейчас шесть активных очагов коронавируса

«Сейчас в Таллинне шесть действующих очагов. Во многих случаях правило изоляции не соблюдается или ситуация касается человека, приехавшего из-за границы и начавшего немедленно гулять и общаться», - сказал Эпик.

Она подчеркивает, что 14-дневная самоизоляция назначается прибывшим из рейса не просто так: они могли заболеть и, таким образом, начать распространять вирус. Чиновник Департамента здоровья добавила, что в случае шести активных очагов вирус широко распространился: «Наши очаги были такими, что кто-то заболел, а затем заразил других людей на каком-то мероприятии или другим способом».

Коронавирус, по ее словам, наиболее широко распространяется среди молодежи. «Если говорить о Таллинне, то большинство пациентов принадлежат к возрастной группе 21-30 лет, но значительное количество также находится в пределах 30-40 лет. Их контактные лица относятся к самым разным возрастным группам. Однако на данный момент можно говорить о более молодых людях, которые являются мобильными и социально активными», - пояснила глава департамента по Пыхьяскому региону.

По словам Эпика, первый человек, который заболел в кругу общения, необязательно окажется «импортером» вируса. По ее словам, им может быть, например, заболевший третим человек, поэтому Департамент здоровья ни на кого не хочет показывать пальцем.

При этом чиновник признала, что людей предупреждают о более жестких мерах, но наказание не является целью.

Cотрудничество с полицией проходит, по словам Эпик, все более тесно. "Это означает ежедневный обмен информацией. Часто бывает так, что нам известны контакты с больными, но они остаются для нас неуловимыми по разным причинам. Тогда мы сможем воспользоваться помощью полиции. В некоторых случаях мы также консультируем этих людей вместе и призываем их к порядку".

Близкие контакты имеют ключевое значение

«Тесные контакты - важная группа людей, которые зачастую позже тоже заболевают. Ответственное поведение при близком контакте очень важно для того, чтобы замедлить действие вируса. Мониторинг тесных контактов идет в очень напряженном режиме: мы связываемся с каждым человеком как минимум дважды. Сообщаем, что он относится к числу контактных лиц, и знакомим с правилами и обязанностями. Мы также спрашиваем, нужна ли ему помощь. Здесь у нас идет тесное сотрудничество с органами местного самоуправления», - подчеркнула Эпик.

В то время как ограничение употребления алкоголя в ночное время в Тарту помогло снизить инфекцию, в Таллинне этого не произошло. По мнению Департамента здоровья, причин несколько.

«Воздействие алкоголя на поведение людей - один из факторов. Таллинн связан с несколькими международными воротами: аэропортом, портом и другими. Здесь людей больше, люди контактируют ближе. Есть и другие способы, которыми люди могут подвергнуть друг друга риску - дело не только в алкоголе. Но алкоголь - очень важный фактор в том, помнит ли человек о правилах безопасности или нет ».