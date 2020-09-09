Лутсар: принимающиеся Таллинном меры непропорциональны

Руководитель научного совета Ирья Лутсар считает новые меры Таллиннской мэрии против распространения коронавируса непропорциональными: вместо введения ограничений в школах, где нет ни одного заболевшего, следовало бы ужесточить ограничения для частных вечеринок, где возникли последние очаги заражения, передает Rus.ERR.
«На мой взгляд, это неправильные меры. Мы должны применять меры там, где распространяется инфекция», - заявила Лутсар, подчеркнув, что в Таллинне новые очаги возникали на частных вечеринках, поэтому городу следовало направить свое внимание на них.
По ее словам, в отличие от Тарту, в Таллинне вирус распространялся не в ночных клубах, а на частных вечеринках, поэтому первой мерой города должно было стать регулирование таких мероприятий и действие по принципу: сперва работа, потом веселье.
«А сейчас кажется, что мы останавливаем работу, чтобы осталось больше времени на развлечения вечером», - отметила она, добавив, что в целом текущие показатели по Эстонии и Таллинну низкие, поэтому столичные меры непропорциональны.