Лутсар: принимающиеся Таллинном меры непропорциональны

«На мой взгляд, это неправильные меры. Мы должны применять меры там, где распространяется инфекция», - заявила Лутсар, подчеркнув, что в Таллинне новые очаги возникали на частных вечеринках, поэтому городу следовало направить свое внимание на них.

По ее словам, в отличие от Тарту, в Таллинне вирус распространялся не в ночных клубах, а на частных вечеринках, поэтому первой мерой города должно было стать регулирование таких мероприятий и действие по принципу: сперва работа, потом веселье.