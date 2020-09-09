Германия отменит предостережение от поездок во все страны вне ЕС и Шенгенской зоны

При этом новые правила практически ничего не изменят в возможностях жителей ФРГ путешествовать, заявила представитель МИД Германии. По всей вероятности, власти страны по-прежнему будут рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в страны и регионы, считающиеся зонами повышенного эпидемиологического риска, отметила она.

Продление действия предостережения для всех стран вне ЕС и Шенгенской зоны критиковали представители туристической отрасли, поскольку в настоящий момент оно действует для более чем 80 процентов стран мира вне зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации. Дифференцированная оценка рисков проводилась до сих пор лишь в отношении европейских стран.