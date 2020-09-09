Германия отменит предостережение от поездок во все страны вне ЕС и Шенгенской зоны

Предостережение правительства Германии от совершения поездок в более чем 160 стран мира вне Европейского Союза и Шенгенской зоны, введенное в начале пандемии коронавируса SARS-CoV-2, закончит действие 30 сентября. С 1 октября в силу вступит дифференцированная система, основанная на оценках ситуации в отдельных странах. Такое решение принял кабинет министров Германии в среду, 9 сентября, пишет Deutsche Welle.
При этом новые правила практически ничего не изменят в возможностях жителей ФРГ путешествовать, заявила представитель МИД Германии. По всей вероятности, власти страны по-прежнему будут рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в страны и регионы, считающиеся зонами повышенного эпидемиологического риска, отметила она.
Продление действия предостережения для всех стран вне ЕС и Шенгенской зоны критиковали представители туристической отрасли, поскольку в настоящий момент оно действует для более чем 80 процентов стран мира вне зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации. Дифференцированная оценка рисков проводилась до сих пор лишь в отношении европейских стран.
На фоне распространения коронавируса 17 марта министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) объявил о предостережении от поездок во все страны мира. В июне эти меры были смягчены, отменили предостережение от поездок в страны ЕС, Шенгенской зоны, Великобританию, Андорру, Сан-Марино, Монако и Ватикан.