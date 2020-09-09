Лиги и Райк обратились к Ратасу с предложением расторгнуть договор с Фри

Выводы, сделанные спецкомиссиями Рийгикогу, основаны на документах, беседах с высокопоставленными чиновниками, находящихся в ограниченном и открытом доступе источниках, сообщила в среду Катри Райк информагентству BNS. Поскольку правящая коалиция не участвовала в двух заседаниях, отчет также содержит материалы, собранные без участия коалиции.

Входящие в состав спецкомиссий представители коалиции преимущественно не воспользовались возможностью принять участие в процессе — собирать материалы, приглашать гостей и задавать им вопросы на заседаниях и так далее. Отчет одобрили трое из пяти членов специальной комиссии по борьбе с коррупцией, на согласовании в комиссии по контролю за госбюджетом новых предложений не поступило.

По словам Лиги и Райк, министр Мартин Хельме неоднократно лгал об обстоятельствах заключения договора и ввел в заблуждение премьер-министра Юри Ратаса.

Райк отметила, что на этом этапе спецкомиссии завершили работу и подвели итоги. «Так называемый процесс подготовки договора с Фри не выдерживает никакой критики. Я надеюсь, что продолжительная публичная дискуссия на эту тему все же позволит избежать в будущем повторения подобных инцидентов. Безусловно в дальнейшем внимании нуждается осуществление парламентского контроля, что крайне сложно при нынешнем составе спецкомиссий. Это и является причиной, по которой главы спецкомиссий обращаются к премьер-министру в качестве депутатов Рийгикогу, а не председателей комиссий», - сказала Райк.

«Этот процесс был сольным спектаклем министра финансов с торжественной пресс-конференцией, но он проигнорировал все правила государственного делопроизводства и любую информацию, которые могли помешать ему отдать предпочтение его личному фавориту и минимизировать риски. Он препятствовал работе Рийгикогу и неоднократно лгал парламенту и общественности. В результате интересы Эстонии должны представлять человек и предприятие, от официальных контактов с которыми проведенная Эстонией проверка советует воздерживаться, которые в рамках того же дела об отмывании денег защищали противоположные Эстонии интересы России и обмен следственной информации с которыми ведомства Эстонии не представляют себе», - сказала Райк.