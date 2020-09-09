В новом сезоне баскетбольных болельщиков обяжут носить маски

Созданная решением правления Эстонского союза баскетбола кризисная рабочая группа накануне нового сезона утвердила правила поведения на матчах в связи с распространением коронавируса. Клуб, который организует поединок, должен применять правило рассредоточения зрителей и следить за тем, чтобы болельщики в помещении носили маски, пишет Rus.ERR.