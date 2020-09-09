Ср, 9.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • В новом сезоне баскетбольных болельщиков обяжут носить маски

В новом сезоне баскетбольных болельщиков обяжут носить маски

Баскетбол.

ФОТО: Eero Vabamägi

Созданная решением правления Эстонского союза баскетбола кризисная рабочая группа накануне нового сезона утвердила правила поведения на матчах в связи с распространением коронавируса. Клуб, который организует поединок, должен применять правило рассредоточения зрителей и следить за тем, чтобы болельщики в помещении носили маски, пишет Rus.ERR.

"Члены команд и судьи носить маски не должны. Все остальные обязаны это делать. У зрителей должна быть возможность приобрести маску в зале", - прокомментировал генеральный секретарь Эстонского союза баскетбола Кейо Кухи.

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