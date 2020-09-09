Вызвавшие панику в США подозрительные семена из Китая добрались до Эстонии

28 августа Департамент сельского хозяйства выпустил пресс-релиз, в котором предупредил людей о непрошенных посылках с семенами

"Граждане многих стран, включая Францию, Германию, Нидерланды, Ирландию, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, недавно получили посылки из Китая, Сингапура, Тайваня и Малайзии с семенами, которые они не заказывали и которые не сопровождались сертификатом национальной фитосанитарной службой страны отправки", - сообщила в пресс-релизе советник по коммуникациям Департамента сельского хозяйства Анника Кубья.

По ее словам, один человек сообщил департаменту, что ему прислали пакет сомнительных семян, который он не заказывал.

"Насколько известно департаменту, получатель семян в соответствии с рекомендациями уничтожил их путем сжигания. В этом случае тестирование семян нецелесообразно, главное, чтобы они не были посеяны», - добавила Кубья.

В связи с этим сельскохозяйственный департамент продолжает просить всех жителей Эстонии, получающих пакеты с семенами, которые они не заказывали, информировать ведомство по электронной почте taimetervis@pma.agri.ee и, если возможно, прислать фотографию посылки.

«Полученные семена нельзя сеять, их следует уничтожить путем сжигания, потому что они могут быть заражены опасными вредителями или иным образом представлять угрозу для природы Эстонии», - добавила Кубья.

Подозрительные семена из Китая ФОТО: Handout ./via REUTERS

По словам Кубья, все семена, поступающие в Эстонию из третьих стран, должны пройти проверку здоровья растений на границе и должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Подробнее об условиях ввоза растений и растительной продукции можно прочитать на сайте Департамента сельского хозяйства.

Предупреждения по всей Европе

Правительства Португалии и Испании также в конце прошлой недели сообщили, что странные пакеты с семенами из Китая стали приходить гражданам, которые их не заказывали.

Предупреждение, выпущенное в обеих странах, также запрещает сажать семена или выбрасывать их в мусорный контейнер. Это связано с тем, что небольшие упаковки могут содержать почву, личинки вредителей и грибковые соединения.