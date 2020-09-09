Будьте осторожны ⟩ Полиция предупреждает о мошенничестве с подарочными лотерейными билетами

Полученное по электронной почте сообщение о том, что вас ждет подарочный лотерейный билет, скорее всего, представляет собой мошенничество либо попытку выманить ваши личные данные, которые могут быть использованы для других махинаций, например, для того чтобы обчистить банковский счет или оформить кредитную карту на имя потенциальной жертвы, предостерегает веб-констебль.

Она рекомендует в подобных случаях блокировать адрес отправителя и отправлять письмо в спам.

Один из примеров мошенничества с рассылкой сообщения об участии в лотерее произошел 26 июня: поступило сообщение, что 45-летний мужчина купил на сайте lottoviva.com лотерейные билеты на сумму 375 евро. Позже ему позвонили и сообщили, что один из купленных им билетов выиграл более 28 тысяч евро, но для получения выигрыша ему надо заплатить 10% от этой суммы.

Пострадавший поискал в интернете информацию, нашел статью о том, что подобное предложение – мошенничество, и перевода на сумму 2800 евро не сделал. Его ущерб составил 375 евро. Такой же случай произошел в августе, ущерб также ограничился суммой покупки «билета».