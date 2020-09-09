График ⟩ Коэффициент заболеваемости возвращается на весенний уровень

В последние месяцы о темпах заражения коронавирусом в новостях сообщается почти каждый день - в связи с балтийским пузырем и закрытием авиасообщения, пишет Postimees.
Как изменилась частота заражения с весны до настоящего времени, можно увидеть на графике.
На сегодняшний день заболеваемость за последние 14 дней составляет 20,62 на 100 000 человек. В понедельник уровень заражения составлял 19,34.
Латвия предоставила Эстонии недельный льготный период, но согласно действующим правилам ее соседей, люди из стран с 14-дневным уровнем заражения коронавирусом, превышающим 16 случаев на 100000 жителей, должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель.
Европейская комиссия предложила общий подход к ограничению передвижения во всех государствах-членах ЕС и решила, что если число инфицированных на 100000 человек в течение двух недель остается ниже 50-и, ограничений на передвижение для людей, прибывающих из этой страны, быть не должно.