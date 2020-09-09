Ср, 9.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Коэффициент заболеваемости возвращается на весенний уровень

График ⟩ Коэффициент заболеваемости возвращается на весенний уровень

Viimastel nädalatel on Eesti nakkuskordaja tõusnud märkimisväärselt.

ФОТО: Matti Kämara / Põhjarannik

В последние месяцы о темпах заражения коронавирусом в новостях сообщается почти каждый день - в связи с балтийским пузырем и закрытием авиасообщения, пишет Postimees.

Как изменилась частота заражения с весны до настоящего времени, можно увидеть на графике.

На сегодняшний день заболеваемость за последние 14 дней составляет 20,62 на 100 000 человек. В понедельник уровень заражения составлял 19,34.

Латвия предоставила Эстонии недельный льготный период, но согласно действующим правилам ее соседей, люди из стран с 14-дневным уровнем заражения коронавирусом, превышающим 16 случаев на 100000 жителей, должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель.

Европейская комиссия предложила общий подход к ограничению передвижения во всех государствах-членах ЕС и решила, что если число инфицированных на 100000 человек в течение двух недель остается ниже 50-и, ограничений на передвижение для людей, прибывающих из этой страны, быть не должно.

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