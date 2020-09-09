График ⟩ Коэффициент заболеваемости возвращается на весенний уровень

Как изменилась частота заражения с весны до настоящего времени, можно увидеть на графике.

На сегодняшний день заболеваемость за последние 14 дней составляет 20,62 на 100 000 человек. В понедельник уровень заражения составлял 19,34.

Латвия предоставила Эстонии недельный льготный период, но согласно действующим правилам ее соседей, люди из стран с 14-дневным уровнем заражения коронавирусом, превышающим 16 случаев на 100000 жителей, должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель.