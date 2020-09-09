Вакцина от гриппа уже поступила в аптеки и медучреждения Эстонии

Прибывшая в конце августа в Эстонию вакцина от гриппа уже поступила в аптеки и медучреждения. Дополнительная партия прибудет в Эстонию в течение следующей недели, пишет Rus.ERR.
В этом сезоне жители Эстонии могут сделать прививку препаратами от трех производителей: Influvac Tetra, Fluarix Tetra и Vaxigriptetra.
Первая партия вакцины от гриппа (Influvac Tetra) в Эстонию уже доставлена. "Доставлено 37 800 доз, всего же планируется доставить 153 000 доз вакцины от гриппа", – сообщила ERR специалист бюро надзора за импортом и экспортом Лекарственного департамента Стелла Сулаоя.