Ср, 9.09.2020
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Алексей Бляхин

Вакцина от гриппа уже поступила в аптеки и медучреждения Эстонии

Вакцина от гриппа.

ФОТО: Margus Ansu

Прибывшая в конце августа в Эстонию вакцина от гриппа уже поступила в аптеки и медучреждения. Дополнительная партия прибудет в Эстонию в течение следующей недели, пишет Rus.ERR.

В этом сезоне жители Эстонии могут сделать прививку препаратами от трех производителей: Influvac Tetra, Fluarix Tetra и Vaxigriptetra.

Первая партия вакцины от гриппа (Influvac Tetra) в Эстонию уже доставлена. "Доставлено 37 800 доз, всего же планируется доставить 153 000 доз вакцины от гриппа", – сообщила ERR специалист бюро надзора за импортом и экспортом Лекарственного департамента Стелла Сулаоя.

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