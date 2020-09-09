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Правительство Британии опубликовало законопроект, который меняет соглашение о выходе из ЕС и допускает нарушение взятых на себя Лондоном международных обязательств в случае провала переговоров с Брюсселем.

Премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, призвал депутатов поддержать законопроект, который призван обеспечить целостность британского внутреннего рынка после Брекзита и может затронуть крайне сложную проблему границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия.

Выступая в парламенте во вторник, министр по Северной Ирландии Брэндон Льюис признал, что готовящийся закон станет "очень конкретным и ограниченным" нарушением международного права.

Планы правительства вызвали крайне резкую реакцию со стороны Европейского союза и даже некоторых видных членов Консервативной партии, в том числе бывшего премьер-министра Терезы Мэй. В знак протеста в отставку подал самый высокопоставленный юрисконсульт правительства. Против выступили также в администрациях Шотландии и Уэльса.

Что предлагает законопроект?

Проект закона о внутренних рынках регулирует торговлю между частями Соединенного Королевства - Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией - с 1 января, когда закончится переходный период после выхода Британии из ЕС.

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Он устанавливает:

Отсутствие дополнительных проверок на прибывающие из Северной Ирландии товары;

Министры британского правительства смогут изменять или отменять действие правил таможенных перевозок, которые вступят в силу 1 января, если Британия и ЕС не подпишут торговое соглашение;

Полномочия отменять ранее принятые обязательства о государственной поддержке бизнеса.

Законопроект отдельно прописывает верховенство решений британского правительства в случаях противоречия с международным правом.

Его принятие станет односторонним изменением условий договора с ЕС, подписанным британским премьер-министром Борисом Джонсоном в январе.

Выступая в парламенте в среду, Джонсон назвал законопроект гарантией целостности внутреннего рынка Британии.

Вопрос морального превосходства

Влиятельные депутаты от правящей Консервативной партии увидели в планах правительства угрозу репутации Британии на международной арене.

Решившись на такой шаг, Британия может потерять моральное превосходство страны, отстаивающей международное право, считает Тобиас Эллвуд, председатель парламентского комитета по обороне. "Вся наша экономика построена на представлении о Британии как стране, придерживающейся верховенства права", - заявил Том Тугендхат, председатель парламентского комитета по иностранным делам.

Однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок настаивает, что правительство в первую очередь стремится сохранить условия договора, положившего конец кровавому конфликту в Северной Ирландии, даже в случае выхода из единого таможенного пространства с ЕС без сделки.

"Мы приняли решение сделать первым и главным приоритетом мирный процесс как наше высшее международное обязательство", - сказал министр в интервью программе Today на радиостанции BBC Radio 4.

Но с таким взглядом согласились не все консерваторы. Бывший член правительства, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности, с гневом отверг это толкование. "Я не позволю никому утверждать, что правительство делает это для защиты мирного процесса. Все ровно наоборот", - заявил бывший министр. Он считает, что планы правительства могут привести к созданию реальной границы с пограничным контролем между Северной Ирландией и республикой Ирландия.

Такая граница может стать нарушением Белфастского соглашения, положившего конец конфликту в Северной Ирландии после десятилетий терактов и столкновений.

Соглашение было заключено в 1998 году при посредничестве США и Евросоюза. Поэтому ЕС считает себя гарантом его соблюдения и не согласен на отход от духа или буквы мирного договора.

Протесты Уэльса и Шотландии

Во вторник в отставку подал сэр Джонатан Джонс, постоянный секретарь государственного юридического департамента. Его уход связывают с потенциальными планами правительства нарушить международное право.

Свой протест уже выразила и администрация Шотландии. В Эдинбурге считают, что такой закон несовместим с децентрализованной системой управления королевства.