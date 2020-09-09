Вице-мэр: Таллинн внедряет превентивные меры, чтобы избежать ограничений

«В Таллинне за последние недели существенно увеличилось число зараженных. Мы должны реагировать, в первую очередь, ради того, чтобы не пришлось вводить ограничения, – сказала вице-мэр. – Именно поэтому мы предприняли те шаги, которые относятся к компетенции самоуправления – отрегулировали работу городской системы и подведомственных учреждений. Таллинн не имеет возможности ужесточить требования или настоять на применении профилактических мер к организаторам частных праздников, это компетенция государства».

Также вице-мэр подчеркнула, что город делает все от себя зависящее для того, чтобы обеспечение всех городских услуг было безопасным.

«Особенно важно это в области социального обеспечения при оказании услуг людям из группы риска», – подчеркнула Бетина Бешкина.

Таллиннская горуправа сегодня постановила, что начиная с 9 сентября городская система управления приступит к постепенному внедрению профилактических мер. В числе прочего это значит использование средств индивидуальной защиты, применение принципа рассредоточения во внутренних помещениях, сохранение дистанции, эффективную уборку рабочих помещений, перенос рабочих встреч и обучения в интернет-среду и, по возможности, перевод работников на удаленную работу.