В Нарве неожиданно много водителей попались пьяными за рулем

В Нарве велосипедисты стали аккуратнее, в соседних городах - наоборот

30 апреля на дороге между Нарвой и Нарва-Йыэсуу попал под машину пожилой велосипедист, который скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. До настоящего момента этот мужчина остается единственным в этом году погибшим в ДТП на территории Ида-Вирумаа. Для сравнения, за первые восемь месяцев 2019 года в уезде погибли в дорожных авариях четыре человека.

По словам пресс-секретаря полиции Виктории Корпан, в этом году из-за сухой весны велосипедный сезон начался гораздо раньше, да и люди стали активнее использовать этот вид транспорта ежедневно. А с ростом популярности велосипедов увеличилось и число ДТП с их участием.

“С начала года в Ида-Вирумаа произошло 38 ДТП с участием велосипедистов, в одном случае ДТП закончилось, к сожалению, смертью велосипедиста, - рассказала Виктория Корпан. - Это заметно больше, чем в прошлом году за тот же период, когда произошло 17 ДТП”.

Из этих 38 аварий на территории Нарвы произошли всего семь. За аналогичный период прошлого года таких аварий было 12, тогда в них пострадало 10 велосипедистов и двое пешеходов. Велосипедное движение в Нарве гораздо безопаснее, чем, например, в Таллинне, где до трети дорожных аварий связаны с велосипедами.

Электросамокатов пока мало

Еще одно транспортное средство, которое в Ида-Вирумаа, в отличие от Таллинна и Тарту, пока почти не попадает в статистику ДТП - самокат. С начала года на Северо-Востоке зафиксировано только две аварии с участием самокатов, в которых пострадали люди: одна в Йыхви с участием обычного самоката и еще одна в Кохтла-Ярве с участием электросамоката.

Но в статистику попадают не все аварии. Виктория Корпан отмечает, что по действующему законодательству человек на самокате считается пешеходом. Поэтому падение человека с самоката или столкновение самокатчика и пешехода не считаются дорожно-транспортными происшествиями.

Ездить под градусом стали чаще

С начала года в Ида-Вирумаа количество и ДТП, и пострадавших в авариях растет. Отдельно в Нарве такая тенденция не просматривается, дорожное движение не стало опаснее. При этом парадоксально, но пьяных за рулем полицейские поймали на 39 человек больше, чем в тот же период прошлого года, а именно 150 алко-водителей.