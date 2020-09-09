Скандал в Великобритании ⟩ 130 британских солдат застряли в Эстонии из-за сломанного самолета британского министра

Британские солдаты, шесть месяцев служившие в Тапа, должны были вылететь домой в воскресенье, но затем пришло сообщение, что самолет не прилетит и им придется ждать вылета домой еще несколько дней, сообщает The Sun.

В конце прошлой недели министр обороны Уоллес совершил поездку по Ближнему Востоку, чтобы продемонстрировать последние продукты британской авиационной промышленности. На месте авиадиспетчеры выявили проблемы с гидравликой самолета министра обороны, поэтому чиновники Минобороны решили отправить министру самолет, который должен был лететь за солдатами, находящимися в Эстонии.

Только в Омане министр обороны Бен Уоллес узнал, что ему прислали самолет, который должны были доставить домой солдат, находящихся в Эстонии. По словам помощников министра, Уоллес пришел в ярость, услышав это. Бывший британский офицер Уоллес счел неприемлемым, что солдатам придется домой позже него. Он приказал быстро найти самолет и в срочном порядке доставить солдат домой.