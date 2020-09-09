Дело о коррупции в Таллиннском порту: Кийль может избежать наказания по состоянию здоровья

В деле о коррупции в Таллиннском порту появились новые обстоятельства. Здоровье одного из обвиняемых - экс-руководителя госкомпании Аллана Кийля настолько ухудшилось, что адвокат подал ходатайство о прекращении дела в отношении его подзащитного, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Вопрос в том, может ли он участвовать в рамках исследования разных доказательств, при допросе свидетелей, может ли он активно присутствовать там и может ли он понимать все, что происходит в рамках изучения этих доказательств", - говорит авдокат Айвар Пильв.
В прокуратуре уверены, что, если состояние здоровья не позволяет Кийлю физически присутствовать на скамье подсудимых, то можно воспользоваться современными техническими средствами и вести дело, так сказать, "на удаленке". Также необходимы дополнительные доказательства и экспертные оценки здоровья Кийля.