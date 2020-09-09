Ср, 9.09.2020
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Борис Тух
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  • Дело о коррупции в Таллиннском порту: Кийль может избежать наказания по состоянию здоровья

Дело о коррупции в Таллиннском порту: Кийль может избежать наказания по состоянию здоровья

Аллан Кийль и Айвар Пильв в суде.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

В деле о коррупции в Таллиннском порту появились новые обстоятельства. Здоровье одного из обвиняемых - экс-руководителя госкомпании Аллана Кийля настолько ухудшилось, что адвокат подал ходатайство о прекращении дела в отношении его подзащитного, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Вопрос в том, может ли он участвовать в рамках исследования разных доказательств, при допросе свидетелей, может ли он активно присутствовать там и может ли он понимать все, что происходит в рамках изучения этих доказательств", - говорит авдокат Айвар Пильв.

В прокуратуре уверены, что, если состояние здоровья не позволяет Кийлю физически присутствовать на скамье подсудимых, то можно воспользоваться современными техническими средствами и вести дело, так сказать, "на удаленке". Также необходимы дополнительные доказательства и экспертные оценки здоровья Кийля.

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