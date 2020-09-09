Навального отравили усовершенствованным веществом группы "Новичок": он должен был умереть еще в самолете

По данным издания, этот химагент до нападения не был известен экспертам, однако он является "более зловредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, представленные в семействе "Новичок".

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Издание отмечает, что этот новый вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные ранее.

По версии германской стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.