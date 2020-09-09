Видео ⟩ Приходится ждать: число желающих сдать тест на коронавирус бьет рекорды

Количество желающих сдать тест на коронавирус побило все рекорды на этой неделе, поэтому вам придется ждать несколько дней, чтобы попасть на тестирование, пишет Postimees.
Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма отметила, что ждать теста три дня - достаточно долго. «Этот срок мог бы быть короче, но нынешняя ситуация вызвана удвоением объема тестирования за неделю», - сказала Хярма. Сегодня колонну автомобилей можно было увидеть также в Тарту у палатки, в которой проводится тестирование.
Тестирование проводят SYNLAB и Medicum. Член правления Medicum Тынис Аллик признал, что очереди длинные.
«К сожалению, это правда. Семейные врачи постоянно направляют к нам все больше и больше пациентов и не немножко больше, в сравнении с тем, что было несколько недель назад, сейчас направляют на тестирование в три раза больше пациентов. В этот понедельник у нас был рекордный день за всю историю тестирования, семейные врачи направили к нам 3200 пациентов», - пояснил член правления Medicum Тынис Аллик, который является координатором общественного тестирования на коронавирус. «Я могу сказать людям, что не стоит паниковать, если вы получили сегодня направление, а вам не позвонили сегодня. Вероятно, вам позвонят не позднее следующего дня и назначат время не позднее послезавтра. Но сейчас это временная ситуация».
Чтобы смягчить ситуацию в Таллинне, завтра у ворот Мяэ рядом с Певческим полем снова откроется палатка, в которой можно сдать тест, а в пятницу пункт тестирования также появится в районе Хааберсти, рядом с Saku suurhall. «Я надеюсь, что в ближайшие дни ситуация в Таллинне улучшится», - говорит Аллик.
Если человек, ожидающий теста, должен ждать несколько дней дома, как правильно вести себя членам его семьи, должны ли они также находиться дома или они могут ходить на работу, в детский сад и школу?
«Если члены семьи не чувствуют себя плохо, у них нет симптомов болезни и у больного еще не подтвержден диагноз, то, по нашему мнению, они еще не находятся в тесном контакте и могут передвигаться», - говорит Эстер Эпик.