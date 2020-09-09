Видео ⟩ Приходится ждать: число желающих сдать тест на коронавирус бьет рекорды

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма отметила, что ждать теста три дня - достаточно долго. «Этот срок мог бы быть короче, но нынешняя ситуация вызвана удвоением объема тестирования за неделю», - сказала Хярма. Сегодня колонну автомобилей можно было увидеть также в Тарту у палатки, в которой проводится тестирование.

Тестирование проводят SYNLAB и Medicum. Член правления Medicum Тынис Аллик признал, что очереди длинные.

«К сожалению, это правда. Семейные врачи постоянно направляют к нам все больше и больше пациентов и не немножко больше, в сравнении с тем, что было несколько недель назад, сейчас направляют на тестирование в три раза больше пациентов. В этот понедельник у нас был рекордный день за всю историю тестирования, семейные врачи направили к нам 3200 пациентов», - пояснил член правления Medicum Тынис Аллик, который является координатором общественного тестирования на коронавирус. «Я могу сказать людям, что не стоит паниковать, если вы получили сегодня направление, а вам не позвонили сегодня. Вероятно, вам позвонят не позднее следующего дня и назначат время не позднее послезавтра. Но сейчас это временная ситуация».

Чтобы смягчить ситуацию в Таллинне, завтра у ворот Мяэ рядом с Певческим полем снова откроется палатка, в которой можно сдать тест, а в пятницу пункт тестирования также появится в районе Хааберсти, рядом с Saku suurhall. «Я надеюсь, что в ближайшие дни ситуация в Таллинне улучшится», - говорит Аллик.

Если человек, ожидающий теста, должен ждать несколько дней дома, как правильно вести себя членам его семьи, должны ли они также находиться дома или они могут ходить на работу, в детский сад и школу?