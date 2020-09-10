Михаил Кылварт: вирус нас накажет, но давайте не будем строить заборы!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Выдержки из беседы:

– Сегодня стало известно о первом случае заражения коронавирусом в гимназии Ляэнемере, одной из самых больших школ столицы. Какие выводы будут сделаны?

– Мы ведь понимали, что рано или поздно это может произойти.

Весной, когда было объявлено чрезвычайное положение, коэффициент зараженных составлял 4 человека на 100 000 населения. Сейчас в Таллинне этот показатель выше 30, по Эстонии – больше 20.

Уже тогда было понятно, что осенью может прийти вторая волна. Происходившее в европейских странах еще в августе не оставило никаких сомнений. Именно поэтому город всё лето занимался подготовкой и разработкой сценариев, чтобы наши решения не были хаотичными, а учреждения были готовы к принятию оперативных решений.

Проработаны различные сценарии – зеленый, желтый, красный, в которых всё обговорено до мелочей: от очистки помещений и средств защиты до рассредоточения учеников в помещении и посменной учебы.

В данном конкретном случае школа частично переходит на карантин. Все пятые классы будут находиться на дистанционном обучении. Это неизбежность.

Именно для того, чтобы избежать закрытия школ, мы призываем принимать меры предосторожности.

– Будет ли происходить закручивание гаек?

– Разве это закручивание гаек? Мы говорим о том, что в школе должны быть установлены термокамеры, чтобы проверять температуру учеников на входе. Считаем, что учителей необходимо защищать, поэтому мы будет бесплатно предоставлять всем визиры. На гимназическом уровне должна быть готовность к рассеиванию – по сменам, по группам или по определенным дням.

Люди устали от ограничений, поэтому мы и говорим: «Давайте избежим этих ограничений!». Это позволит не закрывать школы и детские сады.

– То есть радикальных шагов не стоит ждать? Сейчас не следует паниковать?

– Мы изначально говорили о том, что надо быть готовым к новой реальности. Это значит, что нельзя закрывать сразу всё, если где-то что-то вспыхнуло. По каждому учреждению будем реагировать индивидуально. Но меры предосторожности и профилактика должны приниматься и проводиться централизованно.

– Накануне вас раскритиковали за перечисленные меры предосторожности. Руководитель научного совета Ирья Лутсар назвала эти шаги непропорциональными, предложив Таллинну вместо внедрения обязательного ношения масок следить частными вечеринками. Есть ли у города такая возможность?

– Вмешиваться в частную жизнь людей может только государство. Нет у местных самоуправлений и возможности вмешиваться в работу частного сектора – будь то увеселительные заведения, общепит или другие предприятия.

В заявлении Лутсар заложено еще большее противоречие: сам Департамент здоровья постоянно подчеркивает, что если невозможно избежать контактов в помещении или на мероприятии, то нужно обеспечить соблюдение дистанции и носить маски. Это четкое указание! Или к школам применяются другие требования?