Михаил Кылварт: вирус нас накажет, но давайте не будем строить заборы!

- Ляэнемереская гимназия частично переходит на карантин
- У всех школьников будут проверять температуру на входе
- Учителям рекомендовано использовать защитные визиры
- Если мы расслабимся, вирус нас накажет
На фоне усиливающегося в Европе стремления ослабить вожжи и не закрываться от вируса Таллинн начинает частично внедрять желтый сценарий. Не перестраховываются ли городские власти?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Выдержки из беседы:
– Сегодня стало известно о первом случае заражения коронавирусом в гимназии Ляэнемере, одной из самых больших школ столицы. Какие выводы будут сделаны?
– Мы ведь понимали, что рано или поздно это может произойти.
Весной, когда было объявлено чрезвычайное положение, коэффициент зараженных составлял 4 человека на 100 000 населения. Сейчас в Таллинне этот показатель выше 30, по Эстонии – больше 20.
Уже тогда было понятно, что осенью может прийти вторая волна. Происходившее в европейских странах еще в августе не оставило никаких сомнений. Именно поэтому город всё лето занимался подготовкой и разработкой сценариев, чтобы наши решения не были хаотичными, а учреждения были готовы к принятию оперативных решений.
Проработаны различные сценарии – зеленый, желтый, красный, в которых всё обговорено до мелочей: от очистки помещений и средств защиты до рассредоточения учеников в помещении и посменной учебы.
В данном конкретном случае школа частично переходит на карантин. Все пятые классы будут находиться на дистанционном обучении. Это неизбежность.
Именно для того, чтобы избежать закрытия школ, мы призываем принимать меры предосторожности.
– Будет ли происходить закручивание гаек?
– Разве это закручивание гаек? Мы говорим о том, что в школе должны быть установлены термокамеры, чтобы проверять температуру учеников на входе. Считаем, что учителей необходимо защищать, поэтому мы будет бесплатно предоставлять всем визиры. На гимназическом уровне должна быть готовность к рассеиванию – по сменам, по группам или по определенным дням.
Люди устали от ограничений, поэтому мы и говорим: «Давайте избежим этих ограничений!». Это позволит не закрывать школы и детские сады.
– То есть радикальных шагов не стоит ждать? Сейчас не следует паниковать?
– Мы изначально говорили о том, что надо быть готовым к новой реальности. Это значит, что нельзя закрывать сразу всё, если где-то что-то вспыхнуло. По каждому учреждению будем реагировать индивидуально. Но меры предосторожности и профилактика должны приниматься и проводиться централизованно.
– Накануне вас раскритиковали за перечисленные меры предосторожности. Руководитель научного совета Ирья Лутсар назвала эти шаги непропорциональными, предложив Таллинну вместо внедрения обязательного ношения масок следить частными вечеринками. Есть ли у города такая возможность?
– Вмешиваться в частную жизнь людей может только государство. Нет у местных самоуправлений и возможности вмешиваться в работу частного сектора – будь то увеселительные заведения, общепит или другие предприятия.
В заявлении Лутсар заложено еще большее противоречие: сам Департамент здоровья постоянно подчеркивает, что если невозможно избежать контактов в помещении или на мероприятии, то нужно обеспечить соблюдение дистанции и носить маски. Это четкое указание! Или к школам применяются другие требования?
Что касается масок, то мы никого не заставляем их носить. Заставить, а также применять санкции к тем, кто их не носит, может только государство.
Мы не хотим нового чрезвычайного положения. Мы не хотим закрывать учреждения. Мы хотим жить нормальной жизнью, но с пониманием того, что пришла новая реальность.
Нам приходится жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности. Подчеркиваю, что это не ограничения, а меры предосторожности.
– Рычаги влияния Таллинна на ситуацию ограничены. Что должно стать тревожным звонком для государства?
– Зачастую мы меняем позицию уже после того, как что-то произошло. Надеюсь, что в этот раз вирус не настолько опасен, и мы сможем более легко пройти через вторую волну. Если это и произойдет, то исключительно благодаря нашему поведению.
Если мы заранее решим, что больше нет опасности, вирус нас обязательно накажет!
– Не кажется ли вам, что население то и дело запугивают, ничего не предлагая взамен. У нас нет даже единой государственной базы данных тех, кому предписана самоизоляция. Почему так происходит?
– Мне сложно это комментировать. Мы никого не пугаем, а предпринимаем определенные меры на городском уровне. Было бы неправильно сейчас корить себя за тот выбор, который был сделан весной. Мы столкнулись с эпидемией, новой болезнью, и никто не знал, как реагировать. Было бы неверным допустить, чтобы последствия были более тяжелыми. Теперь нужно сделать выводы из того, что произошло весной, и двигаться дальше: не закрываться со всех сторон, а ограничиться превентивными мерами.
– К чему должны быть готовы жители Таллинна?
– Думаю, что многих мог напугать светофор сценариев: красный, желтый, зеленый. В конечном итоге не надо из этого исходить. Власть должна быть готова предпринимать последовательные действия в зависимости от происходящего.
Давайте все вместе пройдем через эту волну так, чтобы нам не пришлось огораживать нашу жизнь заборами.
Давайте ходить на мероприятия и на работу, но там, где существует потенциальная опасность, вести себя соответственно.
Каждому нужно считаться с дистанцией, носить маски в общественном транспорте, в магазинах и на мероприятиях.
В Германии, во Франции или в Норвегии тоже никто не хочет закрывать учебные заведения и учреждения. Там вводят меры предосторожности, чтобы избежать нового локдауна.
Мы ведь даже не запрещаем мероприятия. Мы не можем их запретить! Таллинн не может отменить крупные соревнования, потому что государство разрешило их проводить.
Подробности в повторе!
- Накануне руководитель научного совета Ирья Лутсар назвала введенные в столице ограничения непропорциональными, предложив Таллинну вместо введения обязательного ношения масок следить за частными вечеринками. Есть ли у города такая возможность?
- ВОЗ и Еврокомиссия предлагают пустить Европу по шведскому пути. Приемлемо ли это для Таллинна?
- Не скажутся ли новые ограничения на экономике катастрофически?
- Почему в Таллинне не удалось привить культуру ношения масок в общественных местах, тогда как в Европе это уже стало нормой?
- Если не удастся остановить распространение коронавирусной инфекции, как далеко могут зайти столичные власти?
- Рассматривает ли Таллинн красный сценарий? При каких условиях он может быть применен?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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