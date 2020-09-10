Студия Postimees: стоит ли запираться от вируса?
На фоне усиливающегося в Европе стремления ослабить вожжи и не закрываться от вируса Таллинн начинает внедрять желтый сценарий. Не перестраховываются ли городские власти?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 12.00!
- Накануне руководитель научного совета Ирья Лутсар назвала введенные в столице ограничения непропорциональными, предложив Таллинну вместо внедрения обязательного ношения масок следить за частными вечеринками. Есть ли у города такая возможность?
- ВОЗ и Еврокомиссия предлагают пустить Европу по шведскому пути. Приемлемо ли это для Таллинна?
- Не скажутся ли новые ограничения катастрофически на экономике?
- Почему в Таллинне не удалось привить культуру ношения масок в общественных местах, тогда как в Европе это уже стало нормой?
- Если не удастся остановить распространение коронавирусной инфекции, как далеко могут зайти столичные власти?
- Рассматривает ли Таллинн красный сценарий? При каких условиях он может быть применен?
К сведению: уровень заражения в Таллинне превысил отметку в 30 человек на 100 000. Накануне стало известно, что старшие классы столичных школ частично перейдут на дистанционное обучение, учителей и работников городских учреждений обяжут носить маски. Кроме того, ужесточаются правила пользования общественным транспортом и вводится ряд других ограничений.