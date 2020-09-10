Студия Postimees: стоит ли запираться от вируса?

К сведению : уровень заражения в Таллинне превысил отметку в 30 человек на 100 000. Накануне стало известно, что старшие классы столичных школ частично перейдут на дистанционное обучение, учителей и работников городских учреждений обяжут носить маски. Кроме того, ужесточаются правила пользования общественным транспортом и вводится ряд других ограничений.