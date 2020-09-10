Рейтинги: поддержка Центристской партии снова начала расти

Рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, но в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 10 августа по 9 сентября, за реформистов голоса готовы отдать 33,5% (рост на 0,2% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 23,6% опрошенных (рост составил 1,5 процента).
Консервативную народную партию поддерживает 15,9%. Это на 0,6% меньше, чем неделей ранее. За ней расположилась "Ээсти 200" (8,6%). За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,4 процента респондентов. "Отечество" поддерживает 5,2% респондентов. Зеленых поддерживают 2,2 опрошенных. Суммарная поддержка прочих политических партий составляет 3,3 процента.
Совокупная поддержка коалиционных партий (44,7%) на 2,8 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,9%).
Всего в рамках исследования было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!