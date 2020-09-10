Финляндия может ввести новые ограничения на передвижение на границе

Обсуждение министрами этого вопроса затянулось накануне до позднего вечера.

Главная забота правительства - как помочь туристическому бизнесу Лапландии пережить зимний сезон. Правительство ищет способы впускать туристов в Финляндию без ослабления ограничений, отмечает Rus.ERR.

При этом власти не исключают введение требования о наличии справки о состоянии здоровья у туристов, когда те прибывают в страну, а на границе будет проводиться новый тест на коронавирус.