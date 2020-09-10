Чт, 10.09.2020
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Борис Тух

Финляндия может ввести новые ограничения на передвижение на границе

Граница Финляндии. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Правительство Финляндии должно объявить в четверг о своем решении по поводу новых ограничений на передвижение на границе, пишет Yle.

Обсуждение министрами этого вопроса затянулось накануне до позднего вечера.

Главная забота правительства - как помочь туристическому бизнесу Лапландии пережить зимний сезон. Правительство ищет способы впускать туристов в Финляндию без ослабления ограничений, отмечает Rus.ERR.

При этом власти не исключают введение требования о наличии справки о состоянии здоровья у туристов, когда те прибывают в страну, а на границе будет проводиться новый тест на коронавирус.

Туристические компании не уверены, что такое решение им поможет, потому что один тест на COVID-19 в Финляндии стоит 265 евро, что означает существенные расходы на каждую прибывающую в страну семью.

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