Финляндия может ввести новые ограничения на передвижение на границе

Правительство Финляндии должно объявить в четверг о своем решении по поводу новых ограничений на передвижение на границе, пишет Yle.
Обсуждение министрами этого вопроса затянулось накануне до позднего вечера.
Главная забота правительства - как помочь туристическому бизнесу Лапландии пережить зимний сезон. Правительство ищет способы впускать туристов в Финляндию без ослабления ограничений, отмечает Rus.ERR.
При этом власти не исключают введение требования о наличии справки о состоянии здоровья у туристов, когда те прибывают в страну, а на границе будет проводиться новый тест на коронавирус.
Туристические компании не уверены, что такое решение им поможет, потому что один тест на COVID-19 в Финляндии стоит 265 евро, что означает существенные расходы на каждую прибывающую в страну семью.