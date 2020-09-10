ФБК нашел у семьи президента Татарстана недвижимости на 39,3 млн евро

Семья президента Татарстана Рустама Минниханова баснословно обогащается незаконными методами, только жилой недвижимости у них на 3,5 миллиарда рублей (около 39,3 миллиона евро), утверждается в опубликованном Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследовании. Публикация под названием "Взятки. Дворцы. Самолеты. За что продали народ Татарстана" вышла на сайте Навального в среду, 9 сентября, пишет DW.
Согласно этому расследованию, уже 30 лет в Татарстане "у власти находится один клан, члены которого ценой благополучия собственного народа стали богатейшими людьми страны, а может, и мира". Начало этому благополучию положил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, семья которого в 2019 году "стала третьей самой богатой семьей России" с состоянием в 225 млрд руб (около 2,5 млрд евро) . "Это плюс-минус годовой бюджета всего Татарстана", - утверждает ФБК.
Обогащение семьи Минниханова
Его преемник Минниханов сменил Шаймиева на посту главы республики в 2010 году. В 2017 году жена Минниханова заработала 2,3 млрд рублей (около 25,8 млн евро). По данным ФБК, ей принадлежит целый квартал в центре Казани, где размещается гостиничный комплекс "Лучиано" - "специально созданная машина по получению взяток и легализации средств, на которые живет семья президента".
Формально 49% этого комплекса купил за 2,2 млрд рублей (около 33,5 млн долларов или 24,7 млн евро) кипрский офшор "Сантерна", принадлежащий Рубену Варданяну, сразу после покупки обесценив свою долю, поставив на баланс только 6 млн долларов (около 5 млн евро). В 2018 году прошла похожая операция. Таким образом Варданян заплатил 43,4 млн долларов и обесценил 38,4 млн долларов, что в пересчете примерно равно 3 млрд рублей (около 33,7 млн евро) - "это чистая взятка президенту Татарстана", пишет ФБК.
Частный самолет в Дубай и часы на 1,4 млн долларов
На родственников президента Татарстана также оформлены роскошные особняки в Казани, к одному из которых примыкает плавучая вертолетная площадка, по документам подаренная Татарстану компанией "Татнефть", "но по факту она является личным владением семьи Минниханова", указывает ФБК. Во владении семьи Минниханова две квартиры во Франции, квартира в Москве и в Дубае. Каждый новый год Минниханов летает в Дубай на частном самолете, содержание которого оплачивает "Татнефть". Его родственники и дети также летают на частных джетах. Президент также обладает коллекцией часов стоимостью 1,4 млн долларов (около 1,18 млн евро).
Выборы президента Татарстана намечены на 11, 12, 13 сентября. В Единый день голосования 13 сентября пройдут и выборы муниципальных депутатов. В них также принимают участие кандидаты, поддерживаемые проектом "Умное голосование" команды Навального.