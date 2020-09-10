ФБК нашел у семьи президента Татарстана недвижимости на 39,3 млн евро

На родственников президента Татарстана также оформлены роскошные особняки в Казани, к одному из которых примыкает плавучая вертолетная площадка, по документам подаренная Татарстану компанией "Татнефть", "но по факту она является личным владением семьи Минниханова", указывает ФБК. Во владении семьи Минниханова две квартиры во Франции, квартира в Москве и в Дубае. Каждый новый год Минниханов летает в Дубай на частном самолете, содержание которого оплачивает "Татнефть". Его родственники и дети также летают на частных джетах. Президент также обладает коллекцией часов стоимостью 1,4 млн долларов (около 1,18 млн евро).

Выборы президента Татарстана намечены на 11, 12, 13 сентября. В Единый день голосования 13 сентября пройдут и выборы муниципальных депутатов. В них также принимают участие кандидаты, поддерживаемые проектом "Умное голосование" команды Навального.