Госсекретарь США: Власти РФ могли приказать отравить Навального

По словам Помпео, "люди по всему миру принимают такие действия за то, чем они являются. И когда они видят попытку отравления диссидента, то они осознают, что существует высокий шанс, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников". "Я думаю, что в этом нет ничего хорошего для русского народа", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что Вашингтон изучит возможности ответных действий в связи с произошедшим. "Мы проведем оценку, чтобы убедиться, что мы сделаем именно то, что надо, чтобы снизить риск повторения подобных вещей", - сказал Помпео.

Трамп ждет доказательств отравления

Между тем, 4 сентября Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона пока нет доказательств того, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Тем не менее у США нет причин сомневаться в выводах правительства ФРГ о том, что Навального отравили нервно-паралитическим агентом, уточнил американский президент. "Меня бы очень разгневало, если это действительно так", - добавил он.

Ранее, 21 августа, советник президента США по нацбезопасности Роберт О' Брайен заявил, что если к резкому ухудшению состояния Навального причастны российские власти, то это может повлиять на дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой.