Союз родителей выступает против поспешного перехода на дистанционное обучение

Складывается впечатление, что решение Таллиннской горуправы ввести ограничения в школах было поспешным, а исходить следует из рекомендаций специалистов, сказал председатель правления ELVL Айвар Халлер в четверг в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

"Мы считаем, что каждая школа должна иметь возможность самостоятельно принимать решение (о переходе на дистанционное обучение ), основываясь на рекомендациях специалистов", - подчеркнул Халлер, полностью согласившись с оценкой профессора микробиологии Ирьи Лутсар о поспешном характере решения столичных властей.

Он обосновал нежелательность перехода на дистанционное обучение тем, что такой переход весной очень тяжело дался и детям, и родителям.