Погоня на бешеной скорости попала на видео: юноша на BMW вдавил педаль газа в пол и удрал от полиции

Согласно обвинению, он управлял транспортным средством, не имея прав соответствующей категории, и гнал по загородной дороге со скоростью 162 (+/- 5) км/ч. К слову, на том участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, пишет Järva Teataja .

Ведущий производство о проступке Рагне Тынтс из Пайдеского полицейского участка уточнил, что поздним вечером 19 июня патруль заметил на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри автомобиль BMW, который превышал максимально разрешенную скорость более чем на 60 км/ч. Полицейские последовали за этой машиной, чтобы ее остановить, однако водитель проигнорировал сигнал об обязательной остановке и продолжил движение на большой скорости и с опасными маневрами.

Тынтс добавил, что на извилистом участке дороги полицейские потеряли лихача из виду. «С целью установления автомобиля и личности водителя было начато производство, в ходе которого нам стало известно, что за рулем BMW в тот вечер был 18-летний юноша, у которого не было прав соответствующей категории. Поскольку речь идет об очень серьезном нарушении, которое могло закончиться печально как для водителя, так и для других участников дорожного движения, мы ходатайствовали об аресте нарушителя», - объяснил он.

Так как ранее юноша не привлекался к ответственности за подобные нарушения, суд наказал его общественно-полезными работами. А точнее, 25-часовой арест заменили 25 часами общественно-полезных работ, которые он должен выполнить в течение двух месяцев.

Погони в Ярвамаа

В середине января около 18:40 бдительный гражданин сообщил полиции, что от парковки магазина, расположенной на улице Аявилья в Пайде, отъехал автомобиль Kia, водитель которого употреблял алкоголь. Отреагировавший на сообщение патруль обнаружил подходящий под описание Kia и на улице Лай дал 60-летнему водителю распоряжение остановиться, которое тот проигнорировал.

В декабре прошлого года мы писали, как одним утром в Пайде водитель попытался удрать от полиции. Рагне Тынтс уточнил, что в 7:25 на улице Мюнди в Пайде полицейский патруль заметил автомобиль, который ранее был связан с нарушениями ПДД, и решил его проверить. «На улице Уус полицейские подали водителю Audi сигнал остановиться, тот его проигнорировал и попытался скрыться, - объяснил Тынтч. - Полицейские последовали за этой машиной. Сначала автомобиль мчался по Пайде, а затем направился в Тюри и оттуда в сторону Рапла. На дороге Таллинн-Рапла-Тюрри полицейские зафиксировали скорость 175 км/ч. Для задержания водителя, поведение которого было опасным, привлекли дополнительную силу».

В сентябре 2019 года на шоссе Пярну-Раквере полицейские измеряли скорость и в какой-то момент их внимание привлек BMW. Машина двигалась со скоростью 144 км/ч. Водитель не отреагировал на распоряжение стражей порядка остановиться. В какой-то момент машина прекратила свой путь, водитель убежал в лес, оставив пассажиров на месте происшествия. И хотя к поискам привлекли служебную собаку, найти нарушителя в тот день не удалось. Речь идет о серебристом BMW седьмой серии, в котором находились четыре человека.

Старший патрульной смены Пайдеского полицейского участка Вальдур Мыттус рассказал, что однажды центр тревоги получил сообщение, что из Тюри в сторону Пайде движется автомобиль, который виляет на дороге. Звонивший заподозрил, что водитель пьян. Патруль вовремя обнаружил соответствующую описанию машину и в 18:14 на 86-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру дал ей распоряжение остановиться.