Погоня на бешеной скорости попала на видео: юноша на BMW вжал педаль газа в пол и удрал от полиции
В августе в Пайдеском доме правосудия был оглашен приговор юному водителю, в перечень грехов которого входит вождение без прав, лихачество и неподчинение распоряжениям стражей порядка.
Согласно обвинениям, он управлял транспортным средством, не имея прав соответствующей категории, и гнал по загородной дороге со скоростью 162 (+/- 5) км/ч. К слову, на том участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, пишет Järva Teataja.
Ведущий производство о проступке Рагне Тынтс из Пайдеского полицейского участка уточнил, что поздним вечером 19 июня патруль заметил на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри автомобиль BMW, который превышал максимально разрешенную скорость более чем на 60 км/ч. Полицейские последовали за этой машиной, чтобы ее остановиться. Однако водитель проигнорировал поданный полицией сигнал об обязательной остановке и продолжил движение на большой скорости и с опасными маневрами.
Тынтс добавил, что на извилистом участке дороги полицейские потеряли из виду лихача. «С целью установления автомобиля и личности водителя было начато производство, в ходе которого нам стало известно, что за рулем BMW в тот вечер был 18-летний юноша, у которого не было прав соответствующей категории. Поскольку речь идет об очень серьезном нарушении, которое могло закончиться печально, как для водителя, так и для других участников дорожного движения, мы ходатайствовали об аресте нарушителя», - объяснил он.
Так как ранее юноша не привлекался к ответственности за подобные нарушения, суд наказал его общественно-полезными работами. А точнее, 25-часовой арест заменили 25 часами общественно-полезных работ, которые он должен выполнить в течение двух месяцев.
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