От невинного поцелуя до серьезных домогательств

«Они не знают, что именно ребенок уже познал и боятся сильных эмоций, которые эти темы могут всколыхнуть в детях. Кроме того, они предполагают, что ребенок по своей сути невинен и боятся эту невинность нарушить, - назвала она основные проблемы. – Далее делается вывод, что лучше о таких вещах вообще не говорить, хотя сексуальное образование как раз и защищает ребенка».

Также Франс узнала, что часто дети, глядя на картинки в книге, узнают что-то знакомое: «Они понимают, что то, что они чувствуют в отношении некоторых ситуаций, это нормально. Это словно подтверждение и оправдание их эмоций».

По словам эксперта по сексуальному здоровью Маэвы Бонжур, дети и подростки получают очень много спутанных сигналов как от сверстников, так и от взрослых, а потому необязательно должны знать, что правильно, а что нет: «В действительности они получают очень мало информации от родителей, но в повседневной жизни они сталкиваются с разными ситуациями. Мы должны их просвещать, и я заметила, что при помощи описания картинок это делать намного проще».

Уже занимался сексом?!

По словам Франс, ситуации, описанные в книге системы флажков, полезны и родителям, поскольку многие из них не знают, чем занимаются их дети в сексуальном плане.

Она считает, что часто родители просто наивны и слишком сильно реагируют, если узнают, что их ребенок начал сексуальную жизнь: «Они считают, что их 14-летний ребенок еще не интересуется такими вещами, но реальность оказывается иной, и тогда они начинают кричать на ребенка, как он мог сделать что-то подобное». По оценке Франс, такой же наивностью страдают и родители детей, которые ребенок кого-то домогались: они отказываются в это верить или, наоборот, чувствуют себя виноватыми.

По словам Маэвы Бонжур, излишняя реакция возникает потому, что по-другому люди реагировать просто не умеют: «Родители хотят быть частью жизни своих детей, но при этом не умеют реагировать на такие ситуации, поскольку испытывают страх. Я получила много электронных писем от родителей, которые спрашивают, как им начать разговор с детьми, в каком тоне это нужно делать. Видно, что у этих людей не было подобных разговоров и со своими родителями, и они не знают, как себя вести».

Одной из целей системы флажков является поддержка естественного сексуального развития, а также поддержка сексуального здоровья детей и подростков в возрасте до 18 лет. Поэтому Бонжур и Франс считают, что сексуальное образование должно начинаться как можно раньше.

Франс подчеркивает, что важно, чтобы образование соответствовало возрасту ребенка: «Ребенок детсадовского возраста, который учится общаться с другими, мог бы научиться и тому, как вести себя в отношении своего собственного и чужого тела».