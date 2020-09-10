От невинного поцелуя до жестких домогательств

«Они не знаю, что ребенок уже познал, и боятся больших эмоций, которые эти темы могут всколыхнуть в детях. Кроме того, они предполагают, что ребенок по своей сути невинен и боятся это нарушить, - назвала она основные проблемы. – Далее делается вывод, что лучше о таких вещах вообще не говорить, хотя сексуальное образование и является тем, что защищает ребенка».

Также Франс узнала, что часто дети, глядя на картинки в книге, узнают что-то знакомое: «Они понимают, что то, что они чувствуют в отношении некоторых ситуаций, это нормально. Это словно подтверждение и валидирование их эмоций».

По словам эксперта по сексуальному здоровью Маевы Бонжур, дети и подростки получают очень много спутанных сигналов как от сверстников, так и от взрослых, а потому не обязательно должны знать, что правильно, а что нет: «В действительности они получают очень мало информации от родителей, но в повседневной жизни они сталкиваются с разными ситуациями. Мы должны их просвещать, и я заметила, что при помощи описания картинок это делать намного проще».

Уже занимался сексом?!

По словам Франс, описанные в книге системы флажков ситуации полезны и родителям, поскольку многие из них не знают, чем занимаются их дети в сексуальном плане.

Она считает, что часто родители просто наивны и слишком сильно реагируют, если узнают, что их ребенок начал сексуальную жизнь: «Они считают, что их 14-летний ребенок еще не интересуется этими вещами, но реальность оказывается иной, и тогда они начинают кричать и спрашивать у ребенка, как они могли сделать что-то подобное». По оценке Франс, такой же наивностью страдают и те родители, чей ребенок кого-то домогался: они отказываются в это верить или, наоборот, чувствуют себя виноватыми.

По словам Маевы Бонжур, излишнее реагирование возникает потому, что по-другому люди реагировать просто не умеют: «Родители хотят быть частью жизни своих детей, но при этом не умеют реагировать на такие ситуации, поскольку испытывают страх. Я получила много электронных писем от родителей, которые спрашивают, как им начать разговор с детьми, и в каком тоне это нужно делать? Видно, что у этих людей не было подобных разговоров и со своими родителями, и они не знают, как себя вести».

Одной из целей системы флажков является поддержка естественного сексуального развития, а также поддержка сексуального здоровья детей и подростков в возрасте до 18 лет. Поэтому Бонжур и Франс считаю, что сексуальное образование должно начинаться как можно раньше.