От невинного поцелуя до жестких домогательств

Осенью Министерство юстиции и Департамент социального страхования начнут обучать работающих с детьми и подростками специалистов, используя для этого новую систему флажков Sensoa, разработанную в бельгийском Компетентном центре сексуального здоровья. Свод правил содержит инструкции по реагированию на случай, если взрослый замечает сексуальные отношения между детьми или направленное на детей неуместное или недопустимое поведение сексуального характера, пишет Postimees.
Впервые система флажков была представлена в Эстонии в феврале этого года. Теперь Министерство юстиции планирует провести в сотрудничестве с Департаментом социального страхования два обучения, чтобы пропагандировать использование свода правил в Эстонии.
По словам советника отдела криминальной политики Брит Таммисте, выходящее за рамки сексуальное поведение может варьироваться от знаков сексуального домогательства и попыток сблизиться до сексуального насилия в разной форме. «И хотя взрослые должны предотвращать возникновение ситуаций сексуального поведения в отношении детей и подростков, недопустимое поведение может происходить и между ребенком и взрослым», - отметила она.
По словам руководителя услуг отдела помощи жертвам и профилактики Департамента социального страхования, а также контактного лица метода системы флажков Эстонии Кеэте Янтер, Институт развития здоровья вместе с ней и ее коллегами проделали большую работу по составлению материалов и их адаптации к местным условиям: «Через них мы сможем предложить использование метода, например, на курсах повышения квалификации для учителей детских садов и работников по защите детства».
Система флажков Sensoa
По оценке Таммисте, при работе с такой деликатной темой, очень важную роль играют именно занимающиеся детьми специалисты и их умение распознавать неуместное сексуальное поведение и педагогически вмешиваться.
Инструкция системы флажков содержит как критерии оценки детского сексуального поведения, так и таблицы развития согласно возрасту: что конкретно и в каком возрасте для ребенка нормально, а что является неуместным и непозволительным поведением.
В случае сексуального поведения оцениваются шесть критериев: согласие, добровольность, равенство, а также фоновая уместность, соответствие возрасту и самоуважение. Система флажков создает для разных участников процесса единый язык, на котором можно открыто говорить о сексуальности, границах и связанных с сексуальным поведением ситуациях.
По словам автора метода, бельгийского эксперта по сексуальному здоровью и профилактике сексуальных злоупотреблений Эрики Франс, идея создать новую систему пришла тогда, когда она увидела, что у специалистов нет знаний о развитии детской сексуальности: «Мы подумали с коллегами, что нужно в картинках описать различные ситуации, в которые может попасть ребенок, и обозначить их флажками разного цвета: зеленый – допустимо, желтый – умеренно допустимо, красный – крайне недопустимо, а черный – категорически недопустимо».
Кроме детских и молодежных работников система флажков должна помочь и самим детям. Она привела в пример пояснительную книгу системы «Sensoa в флажках», картинки которой очень интересны для детей и упрощают разговоры об этих темах для подростков: «Мы просим, чтобы они по картинкам описали, что неправильно, что там точно происходит, и тогда мы может углубляться. Спрашиваем, что они думают о том, что чувствует изображенный на картинке человек, и что чувствует сам ребенок, глядя на эту картинку».
Родители говорить не решаются
По словам Франс, есть очень много специалистов, которые не очень уютно чувствуют себя, разговаривая с детьми на сексуальные темы.
«Они не знаю, что ребенок уже познал, и боятся больших эмоций, которые эти темы могут всколыхнуть в детях. Кроме того, они предполагают, что ребенок по своей сути невинен и боятся это нарушить, - назвала она основные проблемы. – Далее делается вывод, что лучше о таких вещах вообще не говорить, хотя сексуальное образование и является тем, что защищает ребенка».
Также Франс узнала, что часто дети, глядя на картинки в книге, узнают что-то знакомое: «Они понимают, что то, что они чувствуют в отношении некоторых ситуаций, это нормально. Это словно подтверждение и валидирование их эмоций».
По словам эксперта по сексуальному здоровью Маевы Бонжур, дети и подростки получают очень много спутанных сигналов как от сверстников, так и от взрослых, а потому не обязательно должны знать, что правильно, а что нет: «В действительности они получают очень мало информации от родителей, но в повседневной жизни они сталкиваются с разными ситуациями. Мы должны их просвещать, и я заметила, что при помощи описания картинок это делать намного проще».
Уже занимался сексом?!
По словам Франс, описанные в книге системы флажков ситуации полезны и родителям, поскольку многие из них не знают, чем занимаются их дети в сексуальном плане.
Она считает, что часто родители просто наивны и слишком сильно реагируют, если узнают, что их ребенок начал сексуальную жизнь: «Они считают, что их 14-летний ребенок еще не интересуется этими вещами, но реальность оказывается иной, и тогда они начинают кричать и спрашивать у ребенка, как они могли сделать что-то подобное». По оценке Франс, такой же наивностью страдают и те родители, чей ребенок кого-то домогался: они отказываются в это верить или, наоборот, чувствуют себя виноватыми.
По словам Маевы Бонжур, излишнее реагирование возникает потому, что по-другому люди реагировать просто не умеют: «Родители хотят быть частью жизни своих детей, но при этом не умеют реагировать на такие ситуации, поскольку испытывают страх. Я получила много электронных писем от родителей, которые спрашивают, как им начать разговор с детьми, и в каком тоне это нужно делать? Видно, что у этих людей не было подобных разговоров и со своими родителями, и они не знают, как себя вести».
Одной из целей системы флажков является поддержка естественного сексуального развития, а также поддержка сексуального здоровья детей и подростков в возрасте до 18 лет. Поэтому Бонжур и Франс считаю, что сексуальное образование должно начинаться как можно раньше.
Франс подчеркивает, что важно, чтобы образование отвечало возрасту ребенка: «Ребенок детсадовского возраста, который учится общаться с другими, мог бы научиться и тому, как вести себя в отношении своего собственного и чужого тела».
По оценке специалистов, сексуальное образование и осведомленность повысились. «Я считаю, что помогло то, что появилось больше каналов, по которым можно получить информацию. С другой стороны, появилось и много лишней информации, но общая осведомленность все же повысилась», - сказала Франс.
Советник отдела криминальной политики Брит Таммисте говорит, что получение сексуального образования, соответствующее управление детьми, консультации и создание безопасной обстановки дома и в других местах очень помогают детям в жизни. В Министерстве юстиции привели пример, что методика системы флажков помогает детям и подросткам постоять за себя. Они могут оценить, какое сексуальное поведение уместно, а какое нет, и не боятся общаться на эти темы. До 2021 года министерство планирует главным образом заниматься профилактикой насильственных преступлений, а применение системы флажков является частью этой работы.
Чаще всего насильственные действия ограничиваются прикосновениями к приватным частям тела
В 2015 году в Министерстве юстиции было проведено исследование, в котором рассмотрели случаи сексуального насилия, совершенного 16-19-летними детьми и подростками. Выяснилось, что активнее всего в этом вопросе молодые люди, но и девушки от них не отстают. Четыре процента (75 участников опроса) отметили, что в своей жизни хотя бы раз совершали действия, которые можно назвать сексуальным насилием. Чаще всего насильственные действия ограничиваются прикосновением к чьим-то половым органам или приватным частям тела, единичные молодые люди признались, что вступали с кем-то половую связь в принудительном порядке. Жертвой становился кто-то из знакомых сверстников или партнер по встречам, которых убеждали начать сексуальный акт, угрожая бросить в случае отказа.