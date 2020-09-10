В Эстонии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 903 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 15 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось семь человек. В Ида-Вирумаа прибавилось шесть, в Пярнумаа — один новый случай. Еще в одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.
Из семи новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, четыре связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса. Обстоятельства других заражений устанавливаются.
В двух случаях, установленных в период с 8 по 9 сентября, вирус был привезен из других стран (Индия и Венгрия), в четырех случаях заболевание связано с проходившим в кафе днем рождения и находившимися там людьми. Еще в семи случаях заражение имел место на работе или в семейном кругу.
Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 16 и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев.
Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 912 человек, из которых заразились 163.
В Ида-Вирумаа добавилось шесть новых случаев. В пяти случаях речь идет о заражении на рабочем месте, в одном случае имел место близкий контакт с другим инфицированным.
Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших, из них 31 работник и 26 тех, кто был с ними в близком контакте). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи). На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте №1 связаны пять человек и со вспышкой на рабочем месте №2 — шесть человек (из них четыре работника и два члена семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 448 человек, из которых заболели 62.
В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (16 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, пятеро находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находится 291 человек, из которых 34 больны.
Что касается зарегистрированных в Пярнумаа случаев, то речь идет о близких контактах с другими инфицированными. В Ляэнеском региональном отделении под наблюдением 27 человек, из которых заболели девять.
В Таллинне появятся два пункта для тестирования на коронавирус
Сегодня, 10 сентября, у ворот Мяэ на Певческом поле вновь откроется палатка для тестирования на коронавирус, где людей будут обслуживать медсестры Medicum.
Завтра, 11 сентября, у Saku Suurhall в Хааберсти откроется пункт SYNLAB. В палатках можно сдать анализ, подъехав как на машине, так и подойдя пешком. Убедительная просьба приходить вовремя и в маске.
В обоих пунктах сдать анализы можно с направлением семейного врача.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В больничном лечении нуждаются девять человек
По состоянию на утро 10 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы девять человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек. За сутки никто не был выписан.
На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2215 человек. Из них истории болезни 1 683 человек завершены (76,0%), у 532 человек (24,0%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 20,69.
Всего в Эстонии сделано почти 166 000 первичных тестов, из них 2600 , т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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