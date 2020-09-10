В Эстонии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось семь человек. В Ида-Вирумаа прибавилось шесть, в Пярнумаа — один новый случай. Еще в одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.

Из семи новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, четыре связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса. Обстоятельства других заражений устанавливаются.

В двух случаях, установленных в период с 8 по 9 сентября, вирус был привезен из других стран (Индия и Венгрия), в четырех случаях заболевание связано с проходившим в кафе днем рождения и находившимися там людьми. Еще в семи случаях заражение имел место на работе или в семейном кругу.

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 16 и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев.

Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 912 человек, из которых заразились 163.

В Ида-Вирумаа добавилось шесть новых случаев. В пяти случаях речь идет о заражении на рабочем месте, в одном случае имел место близкий контакт с другим инфицированным.

Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших, из них 31 работник и 26 тех, кто был с ними в близком контакте). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи). На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте №1 связаны пять человек и со вспышкой на рабочем месте №2 — шесть человек (из них четыре работника и два члена семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 448 человек, из которых заболели 62.

В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (16 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, пятеро находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находится 291 человек, из которых 34 больны.

Что касается зарегистрированных в Пярнумаа случаев, то речь идет о близких контактах с другими инфицированными. В Ляэнеском региональном отделении под наблюдением 27 человек, из которых заболели девять.

В Таллинне появятся два пункта для тестирования на коронавирус