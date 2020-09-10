В отделении Ида-Вируской центральной больницы пять зараженных работников

Ида-вируская больница продолжит работать в обычном режиме несмотря на то, что среди работников одного из отделений выявлены зараженные коронавирусом. К четвергу, 10 сентября, выявлено пять больных среди работников отделения патологии Ида-Вируской центральной больницы.
Работа отделения был реорганизована. Другие работники, контактировавшие с зараженными коллегами, отправлены на самоизоляцию. Заболевшие работники с пациентами не сталкивались, отделение патологии находится в отдельном здании.
Больница продолжит обслуживать пациентов. На данный момент действуют запрет на посещения пациентов и обязанность носить защитные маски.
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