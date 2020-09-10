СМИ: российские хакеры пытались взломать сети фирмы, сотрудничающей со штабом Байдена

По данным агентства Reuters, на протяжении последних месяцев предполагаемые хакеры из РФ пытались проникнуть в сети компании, работающей со штабом Джо Байдена, пишет DW.
Корпорация Microsoft в недавнем времени предупредила одну из основных консалтинговых фирм, работающих на избирательных штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала целью атаки хакеров, предположительно поддерживаемых властями РФ,сообщило агентство Reuters в четверг, 10 сентября, со ссылкой на три осведомленных источника. Речь идет о базирующейся в Вашингтоне компании SKDKnickerbocker, которая оказывает услуги по разработке стратегии и коммуникации избирательной кампании и сотрудничает с Байденом и другими известными демократами, пишет агентство.
Попытки взлома были безуспешными
Согласно этим данным, попытки взлома совершались на протяжении двух последних месяцев. Атаки, в частности, проводились методом фишинга, то есть хакеры пытались обманным путем заставить сотрудников раскрыть их пароли. При этом хакерам не удалось получить доступ к внутренним сетям фирмы. "Они были хорошо защищены, поэтому взлома не было", - заявил один из собеседников Reuters.
Вице-президент SKDKnickerbocker Хилари Роузен, а также представитель Microsoft в ответ на запрос Reuters отказались от комментариев. Пресс-секретарь Байдена не ответил на просьбу прокомментировать информацию.
Предполагаемое вмешательство РФ в предыдущие президентские выборы в США
Вашингтон и американские разведслужбы неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году. В частности, в июне 2016 года американские СМИ сообщили о несанкционированном вмешательстве в информационную систему Национального комитета Демократической партии США, которое было обнаружено в конце апреля 2016 года. Фирма CrowdStrike, проведя расследование, пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear. Обе, по мнению CrowdStrike, тесно связаны с властями РФ и участвуют в политическом и экономическом шпионаже. Правительство России категорически отрицает свою причастность к инциденту.
Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований (ФБР) считают возможными попытки вмешательства РФ и в предстоящие президентские выборы, которые пройдут 3 ноября. Главным соперником действующего президента Дональда Трампа является демократ Джо Байден.