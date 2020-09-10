The Insider: Навальный почти полностью восстановился после отравления и все помнит, в клинике усилена охрана

По их данным, физическое и психическое восстановление российского оппозиционера происходит быстрее и легче, чем восстановление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева после отравления "Новичком", пишет Newsru.

Издания утверждают, что Навальный полностью пришел в себя 8 сентября, почти полностью восстановился психически, а физически сможет восстановиться как минимум на 90%. К нему вернулась речь, и он даже смог вспомнить предшествующие отравлению события, вплоть до потери сознания от боли в туалете самолета.

В связи с этим в клинике введен высший уровень безопасности "Красная угроза". Помимо супруги Юлии, к Навальному разрешили пускать посетителей, но для этого нужно пройти три кордона охраны. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", в том числе попыткам дискредитировать клинику "Шарите", пишет The Insider.

Как указывает Der Spiegel, земельное ведомство уголовной полиции Берлина увеличило как число занятых в охране Навального полицейских, так и плотность контроля. Полиция в Берлине не исключает новых попыток покушения на Навального и принимает меры, чтобы предотвратить их. За политиком ведется прямое наблюдение.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, комментируя в Twitter появившуюся информацию о самочувствии оппозиционера, заявила, что "в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", а о том, что Навальный приходит в сознание и реагирует на окружающих, его команда сообщала еще 7 сентября. Ярмыш также высмеяла заголовок агентства РИА "Новости", гласящий, что Навальный уже якобы "рассказал" о произошедшем в самолете.

Еженедельник Die Zeit со ссылкой на информированные источники утверждает, что Навальный был отравлен новой, усовершенствованной версией "Новичка", которая действует медленнее, чем известные ранее, но является "более зловредной и смертоносной".

Немецкие эксперты считают, что к попытке убийства оппозиционера причастны сотрудники ФСБ или ГРУ, которые, предположительно, отравили чай или нанесли яд на стаканчик. Навальный должен был умереть на борту самолета, пишет издание, и выжил лишь благодаря "цепочке счастливых обстоятельств", в том числе быстрой реакции пилота, экстренно посадившего самолет в Омске, а также первым действиям врачей, вколовших Навальному атропин.

Следы боевого вещества были найдены на руках оппозиционера и на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду. Немецкие эксперты уверены, что операцию с применением столь опасного и сложного в изготовлении двухкомпонентного яда могли провести только спецслужбы, так как произвести это вещество можно только в специальной лаборатории. А тот факт, что за Навальным была установлена тотальная слежка, делает немыслимыми предположения о том, что случившееся с Навальным было провокацией западных спецслужб.