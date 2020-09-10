Удаленное обучение ввели уже две школы

По поступившей сегодня информации, у одного из учеников Таллиннской Ляэнемереской гимназии был диагностирован коронавирус. Это привело к отправке на удаленное обучение на две недели всего класса. Сама школа продолжает работать.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что в удаленном обучении нет ничего нового, это происходило и весной: «По нашим данным, частично на удаленном обучении находится и Ораваская школа».
За последние сутки в Эстонии диагностировано 15 новых случаев заражения коронавирусом. Семь из них приходятся на Харьюмаа, шесть на Ида-Вирумаа, один на Пярнумаа, у одного зараженного нет отметки в Регистре народонаселения о месте постоянного проживания.
Кроме уже имевшихся очагов, начали появляться случаи заражения на рабочем месте.
В Харьюмаа сейчас болеют 163 человека, в Ида- и Ляэне-Вирумаа – 63, на юге страны болеющих 34, на западе – девять. Специалисты наблюдают почти за двумя тысячами контактеров, среди которых могут быть потенциальные зараженные.