Урмас Сыырумаа просит у государства в кредит 40 миллионов евро

Äripäev пишет, что бизнесмен Урмас Сыырумаа просит у государства в кредит 30-40 миллионов евро на ремонт Батарейной морской крепости.
«Экономические прогнозы настораживают, потому что когда мы заключали договор с государством, времена были другие и те места, откуда капали деньги, сейчас потихоньку исчезают. Но у Kredex есть меры, благодаря которым можно получить финансирование на находящиеся в процессе строительства объекты недвижимости и особенно те объекты, которые являются объектами охраны памятников старины, то есть мы в процессе ходатайства о небольшом кредите от Kredex, который обойдется дешевле, чем в коммерческом банке. Коммерческие банки на такие объекты кредиты не дают», - прокомментировал Сыырумаа радио Äripäev, подтвердив, что планирует попросить 30-40 миллионов евро.
Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием сказал Postimees, что ему неизвестно о том, что какой-то другой застройщик кроме Porto Franco обращался к государству.
Недавно застройщик развлекательно-коммерческого центра Porto Franco, за которым стоит крупный донор эстонских партий Хиллар Тедер, ходатайствовал и получил от Kredex на льготных условиях кредит в размере 40 миллионов евро для продолжения строительства. СМИ писали, что на самом деле раньше у Kredex не было подобных мер, с помощью которых застройщики могли получить деньги на более выгодных условиях, но со временем условия стали более благоприятными.
Недавно в Äripäev вышла статья, что руководить Kredex Лехар Кютт уходит со своего поста.
Сыырумаа тоже является донором политических партий: согласно данным ERR, именно он в прошлом году выделил партиям больше всего средств, всего 370 000 евро. Больше всего — 210 000 евро — досталось Центристской партии. Во втором квартале этого года Сыырумаа пожертвовал центристам 55 000 евро.
Урмас Сыырумаа купил Батарейную морскую крепость за 4,6 мллиона евро и этой весной получил, так сказать, ключи. Бизнесмен планировал инвестировать в ремонт крепости 100 миллионов евро.