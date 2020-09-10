Правила нахождения для учебы и работы в Эстонии для иностранцев ужесточатся

Пресс-служба правительства сообщила, что целью законопроекта было навести порядок в регуляции работы иностранцев в Эстонии, а также их нахождения в стране, условиях обучения и проживания, учитывая постоянно меняющиеся обстоятельства и возникающие на этом фоне новые потребности, а также, имея в виду, цели, приведенные в различных государственных планах развития.

Министр внутренних дел Март Хельме сказал в пресс-сообщении, что нынешнюю регуляцию учебной миграции нужно изменить, поскольку она недостаточно учитывает потребности обеспечения общественного порядка и государственной безопасности.

Согласно предложениям о поправках, касающимся учебной миграции, членом семей обучающихся в Эстонии иностранцев в дальнейшем не будут выдаваться долгосрочные виды на тех же условиях, что и самому обучающемуся, сообщило МВД.

Получивший вид на жительство в Эстонии для обучения иностранец в дальнейшем сможет приглашать к себе супруга лишь через два года после начала учебы.

Иностранцы, которые начали жить в Эстонии с целью обучения и обучение завершили, не смогут ходатайствовать о виде на жительство для постоянного проживания в Эстонии. Поправка не позволит больше засчитывать при подаче ходатайства о предоставлении вида на жительства в качестве периода проживания в Эстонии время, которое провели в стране на основании временного вида на жительство при обучении.

Для постоянного проживания в Эстонии необходимо прожить в стране по иным причинам: с видом на жительства для работы, или занимаясь предпринимательской деятельностью. Исключением станут иностранцы завершившие обучение в докторантуре.

В случае если у иностранца имелся временный вид на жительство для обучения, и он не завершил учебную программу в полном объеме или прервал обучение, его вид на жительство, согласно новым поправкам к закону, будет аннулирован через 30 дней после прерывания обучения. Также в течение 30 дней будет аннулирован вид на жительство члена семьи иностранца, если супруг или родитель прервал обучение. По мнению министерства, 30 дней – это достаточный срок для того, чтобы иностранец покинул Эстонию или легализовал свое в ней нахождение.

В результате одобренных поправок к регуляции о рабочей миграции, в дальнейшем краткосрочно в Эстонии будет разрешено работать только тем иностранцам, которым выдала долгосрочная виза или виза-D.

Министр внутренних дел отметил, что в последние два год количество регистраций на краткосрочную работу выросло: если в 2017 году в Департамент полиции и погранохраны было подано 8376 ходатайств о краткосрочной работе, то в 2019 году количество ходатайств увеличилось до 34 853. «Цель действующего свода правил о работе иностранцев в Эстонии – защита рынка рабочей силы Эстонии. Но нынешний свод правил своих целей выполнить не может, а потому его нужно дополнить», - считает министр.