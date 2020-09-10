Правила нахождения для учебы и работы в Эстонии для иностранцев ужесточатся

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к законам об иностранцах, высшем образовании и учебном пособии и учебном кредите, согласно которым ужесточается регуляция работы и пребывания в Эстонии для иностранцев, сообщил BNS.
Пресс-служба правительства сообщила, что целью законопроекта было навести порядок в регуляции работы иностранцев в Эстонии, а также их нахождения в стране, условиях обучения и проживания, учитывая постоянно меняющиеся обстоятельства и возникающие на этом фоне новые потребности, а также, имея в виду, цели, приведенные в различных государственных планах развития.
Министр внутренних дел Март Хельме сказал в пресс-сообщении, что нынешнюю регуляцию учебной миграции нужно изменить, поскольку она недостаточно учитывает потребности обеспечения общественного порядка и государственной безопасности.
Согласно предложениям о поправках, касающимся учебной миграции, членом семей обучающихся в Эстонии иностранцев в дальнейшем не будут выдаваться долгосрочные виды на тех же условиях, что и самому обучающемуся, сообщило МВД.
Получивший вид на жительство в Эстонии для обучения иностранец в дальнейшем сможет приглашать к себе супруга лишь через два года после начала учебы.
Иностранцы, которые начали жить в Эстонии с целью обучения и обучение завершили, не смогут ходатайствовать о виде на жительство для постоянного проживания в Эстонии. Поправка не позволит больше засчитывать при подаче ходатайства о предоставлении вида на жительства в качестве периода проживания в Эстонии время, которое провели в стране на основании временного вида на жительство при обучении.
Для постоянного проживания в Эстонии необходимо прожить в стране по иным причинам: с видом на жительства для работы, или занимаясь предпринимательской деятельностью. Исключением станут иностранцы завершившие обучение в докторантуре.
В случае если у иностранца имелся временный вид на жительство для обучения, и он не завершил учебную программу в полном объеме или прервал обучение, его вид на жительство, согласно новым поправкам к закону, будет аннулирован через 30 дней после прерывания обучения. Также в течение 30 дней будет аннулирован вид на жительство члена семьи иностранца, если супруг или родитель прервал обучение. По мнению министерства, 30 дней – это достаточный срок для того, чтобы иностранец покинул Эстонию или легализовал свое в ней нахождение.
В результате одобренных поправок к регуляции о рабочей миграции, в дальнейшем краткосрочно в Эстонии будет разрешено работать только тем иностранцам, которым выдала долгосрочная виза или виза-D.
Министр внутренних дел отметил, что в последние два год количество регистраций на краткосрочную работу выросло: если в 2017 году в Департамент полиции и погранохраны было подано 8376 ходатайств о краткосрочной работе, то в 2019 году количество ходатайств увеличилось до 34 853. «Цель действующего свода правил о работе иностранцев в Эстонии – защита рынка рабочей силы Эстонии. Но нынешний свод правил своих целей выполнить не может, а потому его нужно дополнить», - считает министр.
Кроме того, согласно законопроекту, в Эстонии изменится и порядок выполнения сезонной работы. Прежде иностранцы могли выполнять сезонную работу 270 дней в течение 365 дней. Согласно поправкам, до апреля 2022 года зарегистрироваться сезонным работником можно будет на 183 дня в течение 365 дней, то есть на шесть месяцев в году.
Иностранцам, которые работают как сезонные работники, в дальнейшем нужно будет платить зарплату, отвечающую критериям – средняя брутто-зарплата сезонного работника в данной сфере деятельности, опубликованная Департаментом статистики. В случае разнорабочих это будет 80 процентов от средней зарплаты.
Кроме того, одобрено и изменение, согласно которому прибывшего для работы в Эстонию иностранца можно будет брать на работу только с полной ставкой. И это относится как краткосрочным работникам, так и на основании вида на жительство.
«Данным изменением закона мы заставим работодателей предпочитать рабочую силу из числа жителей Эстонии, а также снизим махинации работодателей с условиями труда и зарплатными критериями, когда используется нечестная конкуренция», - сказал Хельме. Он добавил, что привоз иностранной рабочей силы в Эстонию, как он считает, необоснован, если люди работают с частичной занятостью, особенно если учесть, что иностранец должен содержать в Эстонии и себя, и свою семью.
Как и с учебной миграцией, в дальнейшем членам семей работающих в Эстонии краткосрочно иностранцев не будут давать долгосрочные визы на тех же, что и работнику, условиях. Исключением являются родители-одиночки, а также члены семей академических работников и работников сферы развития и науки.
При необходимости членны семей могут отдельно подать ходатайство о предоставлении визы, и время от времени посещать временно работающего или обучающегося в Эстонии иностранца. Виза является временным основанием для пребывания в стране и по завершении временного времени нахождения получивший визу иностранец и члены его семьи должны покинуть Эстонию.
Законопроект будет направлен в производство парламента. Большая часть поправок по плану должна вступить в силу в общем порядке.
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