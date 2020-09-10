В Таллинне появятся еще два пункта для тестирования на коронавирус

На этой неделе в Таллинне установят еще два пункта тестирования на коронавирус.
Сегодня, 10 сентября, у ворот Мяэ на Певческом поле вновь откроется палатка для тестирования на коронавирус, где людей будут обслуживать медсестры Medicum.
Завтра, 11 сентября, у Saku Suurhall в Хааберсти откроется пункт SYNLAB. В палатках можно сдать анализ, подъехав как на машине, так и подойдя пешком. Убедительная просьба приходить вовремя и в маске.
В обоих пунктах сдать анализы можно с направлением семейного врача.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
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