Колесникова пожаловалась в СК на похищение и угрозы вывезти ее из Белоруссии по частям

В заявлении Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября, а также назвала поименно людей, оказывавших на нее психологическое давление в ГУБОПиК и КГБ. Выдержки из документа приводит на своем сайте штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который Колесникова ранее возглавляла.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа», - написала Колесникова.

После того, как сотрудники КГБ поняли, что она не намерена добровольно покидать Белоруссию, Колесникову затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы, против ее воли пытались выдворить из страны. «После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 г..», - сообщила Колесникова.

Она потребовала возбудить уголовные дела на указанных сотрудников по статьям о похищении человека (ст.182 УК РБ), незаконном лишении свободы (ст.183) и угрозе убийством (ст.186).

По словам адвоката Колесниковой Людмилы Казак, она чувствует себя «хорошо и бодро», в камере у нее шесть соседок. «В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», - сообщили в Telegram-канале штаба Бабарико. Адвокат намерена подать заявление о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Колесникова находится в минском СИЗО N 1 в статусе подозреваемой по уголовному делу о «публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь» (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса).

Связь с Марией Колесниковой была потеряна с 7 сентября после того, как ее затолкали в фургон с надписью «Связь» в центре Минска и вывезли в неизвестном направлении. Белорусская пропаганда представила ее исчезновение как попытку сбежать на Украину и задержание при неудачном «прорыве» через границу.

Коллеги Колесниковой Иван Кравцов и Антон Родненков, тоже пропавшие вскоре после ее исчезновения, рассказали, что операция по выдворению была заранее подстроена белорусскими спецслужбами. По плану, покинуть страну должны были все трое, но Колесникова оказала сопротивление, порвала паспорт и смогла выбраться из машины, после чего ее задержали. Кравов и Родненков смогли попасть на Украину, несмотря на попытки блокировать машину и погоню, и находятся в Киеве.