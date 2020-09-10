Чт, 10.09.2020
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Яна Тоом

Мятежный схимонах отлучен от церкви

Cхиигумен Сергий (Николай Романов).

ФОТО: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Романова), который отрицает пандемию коронавируса и призывает не подчиняться церковным и светским властям. Об этом сообщил председатель этого церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета.

«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви», - сказал он.

Малета напомнил, что схимонаху давали шанс повлиять на ситуацию

«Сегодня мы собирались уже в третий раз, для суда такой необходимости не было, была надежда и было желание, что схимонах Сергий придет, объяснит или изменит свое отношение, покается в своих действиях. Но то, что он говорил ранее, своими действиями и словами он усугубил свое печальное бедственное положение как церковный человек», - отметил он.

Сообщалось, что монаха обвинили в нарушении 28-го правила Святых Апостолов, которое предусматривает отлучение от церкви бывших священнослужителей, изверженных из сана, но продолжающих служить вопреки запрету.

Суд должен был решить судьбу Сергия еще 7 сентября. Из-за неявки подсудимого заседание перенесли на 9 сентября, затем на 10 сентября.

С самого начала Сергий отказывался явиться в суд, ссылаясь на недомогание, которое было вызвано душевным потрясением из-за мартовского решения патриарха Кирилла изменить правила богослужений в условиях пандемии.

«Продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании Таинства Евхаристии санитарными инструкциями, не позволяет мне лично сегодня присутствовать на заседании», - написал он перед заседанием 10 сентября митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Схимонах также просил митрополита способствовать вызову в суд свидетелей с его стороны.

Конфликт Сергия и епархии продолжается с весны. Когда в интернете распространились видеозаписи его проповедей, где он называл коронавирус мифом и предостерегал от всеобщей чипизации и вымирании после вакцинации, ему запретили проповедовать, а затем, когда он не подчинился, запретили в служении.

Летом его вызывали в епархиальный суд и в светские суды, которые затем оштрафовали его за распространение фейков о коронавирусе и за разжигание вражды. Единственный раз он принял участие в заседании церковного суда в июне, где выступил с заявлением, отказался от диалога и ушел. Затем все заседания проводились в его отсутствие.

С 15 июня Сергий находится в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого он был. Он взял обитель под контроль, привел туда охрану из казаков, а настоятельница и часть монахинь и насельников оттуда ушли. В течение лета схимонах сделал ряд ярких заявлений, в частности, призвав не голосовать за изменения к Конституции, обвинив митрополита Кирилла в ереси, призвав патриарха отказаться от сана и потребовав отставки президента Владимира Путина.

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение об извержении Романова из сана.

В начале сентября суд Екатеринбургской епархии лишил сана священников, которые продолжали сослужение со схимонахом Сергием.

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